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Van'da göl ve göletlere 1 milyon sazan yavrusu bırakıldı

14.09.2022 11:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da göl ve göletlere 1 milyon sazan yavrusu bırakıldı

Van'da su kaynaklarının verimliliğini artırmak amacıyla göl ve göletlere 1 milyon yavru sazan bırakıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" çerçevesinde çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, Elazığ'dan temin edilen 1 milyon sazan yavrusunu araçlarla merkez ve ilçelerdeki göl ve göletlere taşıyan ekipler, hazırlıkların yapılmasının ardından yavru balıkları suya saldı.

Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş gözetiminde de İpekyolu ilçesindeki Sıhke Gölü'ne 100 bin yavru sazan bırakıldı.

Görentaş, gazetecilere, Elazığ'da üretimi yapılan balıkların Van'daki göl ve göletlere salındığını söyledi.

Kentteki su kaynaklarının verimliğini artırmayı hedeflediklerini belirten Görentaş, şunları kaydetti:

"Bakanlığımız tarafından başlatılan göletlerin balıklandırılması çalışmaları kapsamında ilimizdeki 12 gölette Elazığ'dan getirdiğimiz yavru sazan balıklarını bıraktık. Bakanlığımızın her yıl belirlediği sayı kadar yavruyu göletlere bırakıyoruz. Bu yıl tahsis edilen 1 milyon balığı göletlere bıraktık. Amacımız göl ve göletlerimizi balıklandırarak yöre halkının balık tüketimini yaygınlaştırmaktır. Çalışmalarımız gelecek yıllarda da devam edecek. Ekiplerimiz hafta sonları da denetimlerini sürdürerek balıkların sağlıklı bir şekilde gelişmesini sağlayacak."

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