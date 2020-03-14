Van’da hasta ziyaret saatleri kısıtlandı

Türkiye’de korona virüs vakalarına rastlanılmasının ardından Van’daki hastanelerde hasta refakat saatleri kısıtlandı.

Çin’in Wuhan kentinde 12 Aralık 2019’da ortaya çıkan yeni tip korona virüsü dünya genelinde hızla yayılmaya devam ediyor. Dünya genelinde hızla yayılmaya devam eden yeni tip korona virüsü geçtiğimiz hafta içerisinde Türkiye’de de görüldü. Korona virüsü tedbirleri kapsamında Van’daki hastaneler de harekete geçti. Bu kapsamda Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi ile Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde refakat saatlerine kısıtlanma ve bazı bölümlerde ise yasak getirildi. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Başhekimi Ümit Haluk İliklerden, hastanede hasta refakat saatlerinde kısıtlanma yapıldığını belirterek, ziyaretlerin 13.00-14.00 ile 20.00-21.00 arasında olduğunu söyledi. Hastaların sağlığı açısından 2 kişiden fazla refakatçi ziyaretleri yapılmamasını önemle duyuran Başhekim İliklerden, “Hastanemiz tüm ortak alanları, poliklinikler, tüm WC’ler, giriş-çıkışlar, merdivenler, koridorlar gibi diğer hasta dışı alanlar mesai öncesi ve sonrası vatandaşlarımızın dezenfeksiyon işlemlerine maruz kalmaması için Sağlık Bakanlığı lisanslı ve onaylı ürünlerle ve hastane enfeksiyon komitesinin uygun gördüğü dezenfekte ilaçlarla sık sık dezenfekte edilmektedir. Ayrıca günaşırı akademisyenlerden (Prof, Doç, Yrd Doç,) oluşan enfeksiyon kontrol komitesi toplantıları yapılarak bulaşıcı hastalıklar açısından önlemler alınmaktadır” dedi.