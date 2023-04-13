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Van'da hırsızlık şüphelisi 360 saatlik kamera kaydı izlenerek yakalandı

13.04.2023 08:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'ın İpekyolu ilçesinde 7 ayrı hırsızlık kaydı bulunan şüpheli, polis ekiplerince 360 saatlik kamera kaydı izlenerek yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, il genelinde hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, 4 Nisan'da girdiği evin sahibini bıçakla yaralayan şüphelinin eşkali, Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan saha çalışmaları ve bölgedeki kameralardan alınan 360 saatlik görüntülerin izlenmesi sonucu tespit edildi.

"Evden hırsızlık" ve "kasten yaralama" suçlarını işleyen ve 7 ayrı hırsızlık kaydı bulunan şüpheli, ekiplerin çalışması sonucu yakalandı.

Şüpheli, işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Van hırsızlık

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