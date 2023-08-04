Van’da “Huzurlu Sokaklar Uygulaması” yapıldı

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca 2 Ağustos 2023 tarihinde genel asayişin ve kamu düzeninin devamına yönelik denetim uygulaması, mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması maksadıyla “Huzurlu Sokaklar Uygulaması” yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Jandarma sorumluluk sahasında 514 personelle icra edilen uygulamada; sorgulanan 9 bin 373 şahıstan çeşitli suçlardan aranan 37 şahıs yakalanarak adli/idari işlem yapışmıştır. Kontrol edilen 2 bin 385 araçtan 12 sürücüye toplamda 11 bin 605 TL cezai işlem uygulanmış ve 4 araç trafikten men edilmiştir. Genel güvenlik ve asayişin sağlanarak vatandaşların huzur içerisinde yaşayabilmesine yönelik uygulamalara devam edilecektir” denildi.



