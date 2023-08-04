YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Van’da “Huzurlu Sokaklar Uygulaması” yapıldı

Van’da “Huzurlu Sokaklar Uygulaması” yapıldı

04.08.2023 14:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından “Huzurlu Sokaklar Uygulaması” yapıldı.

Van’da “Huzurlu Sokaklar Uygulaması” yapıldı

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca 2 Ağustos 2023 tarihinde genel asayişin ve kamu düzeninin devamına yönelik denetim uygulaması, mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması maksadıyla “Huzurlu Sokaklar Uygulaması” yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Jandarma sorumluluk sahasında 514 personelle icra edilen uygulamada; sorgulanan 9 bin 373 şahıstan çeşitli suçlardan aranan 37 şahıs yakalanarak adli/idari işlem yapışmıştır. Kontrol edilen 2 bin 385 araçtan 12 sürücüye toplamda 11 bin 605 TL cezai işlem uygulanmış ve 4 araç trafikten men edilmiştir. Genel güvenlik ve asayişin sağlanarak vatandaşların huzur içerisinde yaşayabilmesine yönelik uygulamalara devam edilecektir” denildi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Nesli tehlike altındaydı, bu sefer de Bingöl’de görüldüNesli tehlike altındaydı, bu sefer de Bingöl’de görüldü
Bir çok ilçede motosiklet çalan şahısları Bolvadin’de jandarma yakaladıBir çok ilçede motosiklet çalan şahısları Bolvadin’de jandarma yakaladı
Adıyaman'da iki aile arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 5 kişi yaralandıAdıyaman'da iki aile arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 5 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Van

Van Namaz Vakitleri 6 Ağustos Pazar

İmsak
03:29
Sabah
05:05
Öğle
12:17
İkindi
16:07
Akşam
19:20
Yatsı
20:49

Van Nöbetçi Eczaneler 6 Ağustos Pazar

Sibel eczanesi
Ipekyolu
Ölmez eczanesi
Tusba
Galata eczanesi
Caldiran
Elif eczanesi
Ipekyolu
Burak eczanesi
Catak
Lokman hekim eczanesi
Ercis
Başkale eczanesi
Baskale
Tümünü Göster
Van ECZANELER
Van ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Mafyaların fidye gerilimi mezarlığa sıçradı! Mezardan çıkarttılar

Mafyaların fidye gerilimi mezarlığa sıçradı! Mezardan çıkarttılar

Levi's, Merrell, Adidas... Moda dünyasının sevilen markalarında %40' varan indirim

Levi's, Merrell, Adidas... Moda dünyasının sevilen markalarında %40' varan indirim

Evlerinin altından öyle bir şey çıktı ki... “Asırlık"

Evlerinin altından öyle bir şey çıktı ki... “Asırlık"

Rüyasında gördü! Definden 26 yıl sonra mezarından çıkarttı

Rüyasında gördü! Definden 26 yıl sonra mezarından çıkarttı

Büyük fırsat zamanı! Jack&Jones boxerlarda %60'a varan indirim

Büyük fırsat zamanı! Jack&Jones boxerlarda %60'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.