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Van'da içeriği belirlenemeyen madde ele geçirildi

10.12.2021 15:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da içeriği belirlenemeyen madde ele geçirildi

Van Jandarma Komutanlığı ekipleri, üzerinde "Catalyzed lıquıd pure" yazılı madde buldu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, yurt dışından yasa dışı yollarla getirildiği değerlendirilen ve içeriği tespit edilemeyen, üzerinde "Catalyzed lıquıd pure" yazılı madde ele geçirildi.

Söz konusu malzeme, içeriğinin tespit edilmesi için Türkiye Atom Enerjisi Kurumuna gönderildi.

Açıklamada, bölgede halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmaların, yine halkın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız devam edeceği vurgulandı.

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