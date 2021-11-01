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Van'da iki bölümlü dükkanda 73 düzensiz göçmen yakalandı

01.11.2021 16:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da iki bölümlü dükkanda 73 düzensiz göçmen yakalandı

Van'ın Edremit ilçesinde iki bölümlü dükkanda, yurda yasa dışı yollardan girdikleri tespit edilen 73 düzensiz göçmen yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün gece Kurubaş Mahallesi'nde göçmen kaçakçılığını engellemek amacıyla "şok evi" diye tabir edilen M.S.E'ye ait demir kapılı iki bölümlü boş dükkanda arama gerçekleştirdi.

Aramada, evdeki 73 Afganistan uyruklunun yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlendi. Afganistanlılar, jandarmadaki işlemleri sonrası ilgili kurumlara teslim edildi.

Dükkan sahibi M.S.E. ile V.E. ve M.Y. gözaltına alındı.

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