Van'da "İnci Kefali Festivali" başladı

Van'da bu yıl 10'uncu düzenlenen "Uluslararası İnci Kefali Göçü Kültür ve Sanat Festivali" başladı.

Her yıl 15 Nisan-15 Temmuz'da yumurtalarını bırakmak için Van Gölü'nden tatlı sulara göç eden inci kefalleri, bu yolculuk sırasında önüne çıkan engelleri aşmak için yoğun bir mücadele sergiliyor. Balıkların tatlı sulara göçünün en iyi izlendiği noktalardan biri olan Erciş Balık Bendi'nde "Uluslararası İnci Kefali Göçü Kültür ve Sanat Festivali" düzenlendi.

Van Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Erciş Kaymakamlığı, Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA), Doğa Gözcüleri Derneği ile Erciş Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğiyle düzenlenen festival, halk oyunları gösterisiyle başladı.

Üç gün sürecek festivalin açılışında konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, inci kefalinin sadece Van'ın değil bölgenin ve Türkiye'nin önemli bir değeri olduğunu söyledi. İnci kefalini korumak için yoğun bir mücadele verildiğini belirten Balcı, şöyle dedi:

"İnci kefalini korumak için tedbirlerimizi daha çok artıracağız. İnci kefali insanları bir araya getiren bir değerdir. İnci kefali çevreyi koruma bilinci açısından çok önemlidir. İnşallah devletimizin tüm imkanlarını çevrenin korunmasına, bu balığın korunmasına, ekonomik değerinin daha çok attırılıp vatandaşımızın istifadesine sunmaya gayret edeceğiz."

Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu da davetlilere teşekkür ederek "Bir dünya mirası olan inci kefali tarihin çok eski dönemlerinden günümüze ulaştı. Bu doğa harikası değeri gelecek kuşaklara aktarmamız gerekiyor. Bu amaçla 10 yıl önce başlattığımız festivalimiz genişleyerek devam ediyor." diye konuştu.

