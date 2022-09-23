YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Van'da internetten satışa sunulan tarihi eserlere el konuldu

Van'da internetten satışa sunulan tarihi eserlere el konuldu

23.09.2022 16:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da internetten satışa sunulan tarihi eserlere el konuldu

Van'da internetten satışa sunulan tarihi eserlere el konuldu

Van'da, bir alışveriş sitesinde satışa sunulan tarihi eserlere el konuldu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin siber suçlarla mücadele çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, bir alışveriş sitesinde taşınır kültür varlığı satışına ilişkin ilanı tespit eden ekipler, şüpheli E.S'nin yaşadığı evde arama yaptı.

Aramada, evde saklanmış sikke görünümlü 7 metal obje, Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen 20 kalibre tabanca ve metal arama detektörü ele geçirildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Van'da teröristlerin kullandığı sığınak ve mağaralar imha edildiVan'da teröristlerin kullandığı sığınak ve mağaralar imha edildi
Denizli'de düşen helikopterin enkazı kaldırıldıDenizli'de düşen helikopterin enkazı kaldırıldı
GÜNCELLEME - Ayvacık açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu bot battı, 6 kişi öldüGÜNCELLEME - Ayvacık açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu bot battı, 6 kişi öldü
Anahtar Kelimeler:
Van tarihi eser kaçakçılığı

Van Namaz Vakitleri 25 Eylül Pazar

İmsak
04:28
Sabah
05:49
Öğle
12:03
İkindi
15:27
Akşam
18:07
Yatsı
19:23

Van Nöbetçi Eczaneler25 Eylül Pazar

Asmin Eczanesi
Ipekyolu
Aysel Eczanesi
Ipekyolu
Emre Eczanesi
Ipekyolu
Uğurlu Eczanesi
Ipekyolu
Şura Eczanesi
Tusba
Karanfil Eczanesi
Ercis
Ayaz Eczanesi
Baskale
Tümünü Göster
Van ECZANELER
Van ATM’LER

İlginizi Çekebilir

İnsanlarla iyi geçinmenin yollarını bulmalısınız

İnsanlarla iyi geçinmenin yollarını bulmalısınız

Uyanınca yüzünüzü yıkıyorsanız yanlış yapıyorsunuz!

Uyanınca yüzünüzü yıkıyorsanız yanlış yapıyorsunuz!

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Tüm doğruları yıktı! 1.4 milyon yıl yaşında insan fosili bulundu

Tüm doğruları yıktı! 1.4 milyon yıl yaşında insan fosili bulundu

Pazar kahvaltısına yakışır! Püf noktasına inanamayacaksınız

Pazar kahvaltısına yakışır! Püf noktasına inanamayacaksınız

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.