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Van'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

19.10.2023 07:59 | Son Güncelleme:
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Van'da çeşitli sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

Vatandaşlar Hazreti Ömer Camisi'nde bir araya geldi. Burada, saldırılarda yaşamını yitirenler için gıyabi cenaze namazı kılındı, dua edildi.

Daha sonra Türkiye ve Filistin bayraklarıyla Beşyol Meydanı'na kadar yürüyen vatandaşlar, "Katil İsrail Filistin'den defol", "Kahrolsun İsrail", "Gazze'ye selam, direnişe devam" sloganları attı, tekbir getirdi.

Eyleme katılan vatandaşlardan Fırat Toprak, Filistin mücadelesinin kutsal bir mücadele olduğunu söyledi.

Dünyanın her yerinde savaşların olduğunu belirten Toprak, şöyle konuştu.

"Dünyadaki hiçbir savaş, Filistin'deki kadar merkezi, belirleyici ve kutuplaştırıcı değildir. Bu savaş Mescid-i Aksa için kutsal bir mücadeledir. Bu savaş, safları belli eden ve insanların yüzündeki maskeyi açık eden bir mücadeledir. Kim imandan ya da insanlıktan nasibini aldıysa mutlaka Filistin direnişinin yanındadır. Hiçbir Müslüman, hiçbir erdemli insan tarafsız olamaz, safını belli etmek zorundadır. Biz mücahitlerden yanayız."

Meydanda toplanan vatandaşlar, açıklamanın ardından sloganlar atarak dağıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Van Filistin saldırı

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