Van'da işten çıkarılan belediye çalışanları eylemlerini sürdürüyor

İpekyolu ilçesindeki Ezberciler Kavşağı'nda bir araya gelen yaklaşık 300 kişilik grup, "İşçi hakları gasbedilemez", "İşçiyiz, haklıyız, kazanacağız", "İşçi, sendika omuz omuza", "Ekmeğimizi geri istiyoruz", "İş, aş, ekmek" ve "Davamız ekmek davasıdır" yazılı dövizler taşıdı.

Düdük çalıp sloganlar atan işçiler ve sendika üyeleri, İpekyolu Belediyesi önüne kadar yürüdü.

Burada açıklama yapan Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Vekili Halil Özdemir, sonuna kadar işçilerin yanında olduklarını söyledi.

Van Büyükşehir ve İpekyolu belediyelerinde 1 Nisan'dan bu yana emekçilerin sendikal baskıya uğradığını, iş akitlerinin haksız ve hukuksuz şekilde feshedildiğini belirten Özdemir, şunları kaydetti:

"Van Büyükşehir Belediyesine bağlı BELVAN AŞ'de 225, VASKİ'ye bağlı VANSU AŞ'de 170 ve İpekyolu Belediyesinde 280 arkadaşımız haksız ve hukuksuz şekilde işten çıkarılmıştır. Belediye başkanları, Van halkına hizmet etmeleri gerekirken işçilerle mücadele yolunu seçti. Oysa emek, emekçi, ekmek, hak, hukuk, adalet, barış, özgürlük ve kardeşlik deyince en çok bunların sesi çıkıyordu. Mazbatayı alınca 700'e yakın emekçiyi işinden, aşından, özgürlüğünden ettiler. Bu adaletsizliğe, kıyıma, hak gaspına sessiz kalmayacağız. İş akitleri feshedilen tüm arkadaşlarımızın işlerine iade edilmesini, adaletsizlik, hukuksuzluğun tamamen son bulmasını istiyoruz. Kavgamız, emek ve ekmek kavgasıdır."

Haksızlığa son verilinceye kadar eylemlerine devam edeceklerini vurgulayan Özdemir, "Türkiye genelinde dün itibarıyla yaklaşık 3 bin kişi işinden, aşından, ekmeğinden edildi. CHP ve DEM Parti'li belediyelerde 3 binden fazla işçi, yaklaşık 25 bin aile mağdur oldu. Annesi hasta mı, çocuğu engelli mi, aile sıkıntıları var mı, bunlara bakılmadan işçiler kapı dışarı edilerek aileleri perişan edildi. Yetkililere, Sayın Cumhurbaşkanımıza sesleniyoruz. Lütfen buna 'dur' deyin." diye konuştu.

Açıklamanın ardından katılımcılar oturma eylemi yaptı.





