YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Van'da işten çıkarılan belediye çalışanları eylemlerini sürdürüyor

Van'da işten çıkarılan belediye çalışanları eylemlerini sürdürüyor

AA AA
13.05.2024 13:53
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da, HAK-İŞ'e bağlı Hizmet-İş Sendikası üyeleri ile Van Büyükşehir Belediyesi, Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü ve İpekyolu Belediyesinde işten çıkarılan işçiler, eylemlerini sürdürüyor.

İpekyolu ilçesindeki Ezberciler Kavşağı'nda bir araya gelen yaklaşık 300 kişilik grup, "İşçi hakları gasbedilemez", "İşçiyiz, haklıyız, kazanacağız", "İşçi, sendika omuz omuza", "Ekmeğimizi geri istiyoruz", "İş, aş, ekmek" ve "Davamız ekmek davasıdır" yazılı dövizler taşıdı.

Düdük çalıp sloganlar atan işçiler ve sendika üyeleri, İpekyolu Belediyesi önüne kadar yürüdü.

Burada açıklama yapan Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Vekili Halil Özdemir, sonuna kadar işçilerin yanında olduklarını söyledi.

Van Büyükşehir ve İpekyolu belediyelerinde 1 Nisan'dan bu yana emekçilerin sendikal baskıya uğradığını, iş akitlerinin haksız ve hukuksuz şekilde feshedildiğini belirten Özdemir, şunları kaydetti:

"Van Büyükşehir Belediyesine bağlı BELVAN AŞ'de 225, VASKİ'ye bağlı VANSU AŞ'de 170 ve İpekyolu Belediyesinde 280 arkadaşımız haksız ve hukuksuz şekilde işten çıkarılmıştır. Belediye başkanları, Van halkına hizmet etmeleri gerekirken işçilerle mücadele yolunu seçti. Oysa emek, emekçi, ekmek, hak, hukuk, adalet, barış, özgürlük ve kardeşlik deyince en çok bunların sesi çıkıyordu. Mazbatayı alınca 700'e yakın emekçiyi işinden, aşından, özgürlüğünden ettiler. Bu adaletsizliğe, kıyıma, hak gaspına sessiz kalmayacağız. İş akitleri feshedilen tüm arkadaşlarımızın işlerine iade edilmesini, adaletsizlik, hukuksuzluğun tamamen son bulmasını istiyoruz. Kavgamız, emek ve ekmek kavgasıdır."

Haksızlığa son verilinceye kadar eylemlerine devam edeceklerini vurgulayan Özdemir, "Türkiye genelinde dün itibarıyla yaklaşık 3 bin kişi işinden, aşından, ekmeğinden edildi. CHP ve DEM Parti'li belediyelerde 3 binden fazla işçi, yaklaşık 25 bin aile mağdur oldu. Annesi hasta mı, çocuğu engelli mi, aile sıkıntıları var mı, bunlara bakılmadan işçiler kapı dışarı edilerek aileleri perişan edildi. Yetkililere, Sayın Cumhurbaşkanımıza sesleniyoruz. Lütfen buna 'dur' deyin." diye konuştu.

Açıklamanın ardından katılımcılar oturma eylemi yaptı.

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bursa merkezli yatırım dolandırıcılığı operasyonunda 38 zanlı yakalandıBursa merkezli yatırım dolandırıcılığı operasyonunda 38 zanlı yakalandı
Arsuz’da yanan evde maddi hasar oluştuArsuz’da yanan evde maddi hasar oluştu
Samsun'da yolcu otobüsünde 1,5 kilogram uyuşturucu ele geçirildiSamsun'da yolcu otobüsünde 1,5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Anahtar Kelimeler:
Van Protesto Yürüyüş

Van Namaz Vakitleri 13 Mayıs Pazartesi

İmsak
03:11
Sabah
04:50
Öğle
12:08
İkindi
15:59
Akşam
19:16
Yatsı
20:48
Van ECZANELER
Van ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Zamansız şıklık! Lacoste kol saatlerinde indirim başladı

Zamansız şıklık! Lacoste kol saatlerinde indirim başladı

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Garanti kapsamındaki iPhone ve Samsung yenilenmiş telefonlar

Garanti kapsamındaki iPhone ve Samsung yenilenmiş telefonlar

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.