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Van'da itfaiye erleri için sürpriz etkinlik

VAN HABERLERİ  | 29.09.2020 15:51 | Son Güncelleme

Van'da itfaiye erleri için sürpriz etkinlik

Van'ın Erciş ilçesinde gençler, asılsız ihbarda bulunarak, belirttikleri adrese gelen itfaiye erleri için sürpriz etkinlik düzenledi.

Erciş Gençlik Merkezi liderleri ile gönüllü gençler, İtfaiye Haftası kapsamında Erciş İtfaiye Grup Amirliğini arayarak yangın ihbarında bulundu.

Merkeze gelen itfaiye erlerini alkışlarla karşılayan gençler, yaş pasta ve çeşitli ikramlarda bulunarak İtfaiye Haftası'nı kutladı. Hazırlanan sürpriz karşısında şaşkınlık yaşayan itfaiye erleri de pastanın mumlarını söndürerek duyarlılıklarında dolayı gençlere teşekkür etti.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, gazetecilere yaptığı açıklamada, İtfaiye Haftası kapsamında Erciş Gençlik Merkezi görevlilerinin güzel bir etkinliğe imza attığını söyledi.

İtfaiye Haftası'nı kutlayan İnanç, "Arkadaşlarımız asılsız ihbarda bulunarak bir sürpriz yapmak istemişler. Yangını söndürmek için gelen itfaiye erlerimiz konfetilerle, alkışlarla karşılandı. Çok güzel bir etkinlik oldu. Bu vesileyle tüm itfaiyeci arkadaşlarımızın haftasını kutluyorum. Bundan sonraki yaşamlarında sağlıklı, kazasız, belasız bir iş hayatı diliyorum." dedi.

Erciş İtfaiye Grup Amiri Kutbettin Aydın ise ihbar üzerine geldikleri gençlik merkezinde güzel bir sürprizle karşılandıklarını belirtti.

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