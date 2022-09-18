YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Van'da jandarmadan işitme engellilere özel klip

Van'da jandarmadan işitme engellilere özel klip

18.09.2022 13:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da jandarmadan işitme engellilere özel klip

Van'da jandarma ekipleri, 19-25 Eylül Uluslararası İşitme Engelliler Haftası dolayısıyla işaret diliyle özel klip hazırladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, "Sevgi tüm engelleri aşar" sloganıyla yola çıkan İl Jandarma Komutanlığı birimleri, Uluslararası İşitme Engelliler Haftası'nda farkındalık oluşturmak amacıyla çalışma başlattı.

Bu kapsamda, kadın askerler, atlı jandarma birliği, doğa ve hayvanları koruma, JÖH ile jandarma arama kurtarma timlerinin katılımıyla klip çekildi.

İşaret diliyle Van'ın farklı noktalarında çekilen klipte, "Engellilerin ayrı dünyaları yoktur. Bu dünya hepimizin. Bugün sizi sevdiğimizi söylemeyi değil, göstermeyi istiyoruz. İletişim kurmanın engelleri kaldırdığını anlatmaya çalışıyoruz. Hayattaki engelleri aşmak için birlikte mücadele edelim. Engelleri ortadan kaldırmak için jandarma hep sizinle birlikte çünkü işitmeyen kulak değil kalptir. Hepinizi seviyoruz. Kabullenmek gülümsemekle başlar." ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de Gaziler Günü törenle kutlandıVan, Bitlis, Muş ve Hakkari'de Gaziler Günü törenle kutlandı
Bursa'da tırın çarptığı seyyar satıcı hayatını kaybettiBursa'da tırın çarptığı seyyar satıcı hayatını kaybetti
Rize'de, Kovid-19 nedeniyle 9 ferdini kaybeden ailenin genetik sonuçları sevindirdiRize'de, Kovid-19 nedeniyle 9 ferdini kaybeden ailenin genetik sonuçları sevindirdi
Anahtar Kelimeler:
işaret dili jandarma klip

Van Namaz Vakitleri 20 Eylül Salı

İmsak
04:23
Sabah
05:45
Öğle
12:05
İkindi
15:32
Akşam
18:15
Yatsı
19:32

Van Nöbetçi Eczaneler20 Eylül Salı

Merkez Eczanesi
Ipekyolu
Çalımlı Eczanesi
Ipekyolu
Halk Eczanesi
Ipekyolu
Saydan Eczanesi
Ipekyolu
Şehadet Eczanesi
Edremit
Öz Sevgi Eczanesi
Ercis
Elbak Eczanesi
Baskale
Tümünü Göster
Van ECZANELER
Van ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kendi cenazesindeki hareketi şoke etti! “Daha çok ağlayın”

Kendi cenazesindeki hareketi şoke etti! “Daha çok ağlayın”

Kral kehaneti gündem oldu! “Annesinden bir yıl daha uzun...”

Kral kehaneti gündem oldu! “Annesinden bir yıl daha uzun...”

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Kraliçe’nin tabutu başında ortalık karıştı

Kraliçe’nin tabutu başında ortalık karıştı

Arkadaşlarının intikamını aldı! Maymun insana karşı

Arkadaşlarının intikamını aldı! Maymun insana karşı

Acısız, ağrısız, kısa sürede yok ediyor! Bebek gibi bir cilt için...

Acısız, ağrısız, kısa sürede yok ediyor! Bebek gibi bir cilt için...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.