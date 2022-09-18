Van'da jandarmadan işitme engellilere özel klip

Van'da jandarma ekipleri, 19-25 Eylül Uluslararası İşitme Engelliler Haftası dolayısıyla işaret diliyle özel klip hazırladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, "Sevgi tüm engelleri aşar" sloganıyla yola çıkan İl Jandarma Komutanlığı birimleri, Uluslararası İşitme Engelliler Haftası'nda farkındalık oluşturmak amacıyla çalışma başlattı.

Bu kapsamda, kadın askerler, atlı jandarma birliği, doğa ve hayvanları koruma, JÖH ile jandarma arama kurtarma timlerinin katılımıyla klip çekildi.

İşaret diliyle Van'ın farklı noktalarında çekilen klipte, "Engellilerin ayrı dünyaları yoktur. Bu dünya hepimizin. Bugün sizi sevdiğimizi söylemeyi değil, göstermeyi istiyoruz. İletişim kurmanın engelleri kaldırdığını anlatmaya çalışıyoruz. Hayattaki engelleri aşmak için birlikte mücadele edelim. Engelleri ortadan kaldırmak için jandarma hep sizinle birlikte çünkü işitmeyen kulak değil kalptir. Hepinizi seviyoruz. Kabullenmek gülümsemekle başlar." ifadelerine yer verildi.

