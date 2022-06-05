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Van'da kaçak avlanan 350 kilo inci kefali ele geçirildi

05.06.2022 17:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da kaçak avlanan 350 kilo inci kefali ele geçirildi

Van'da kaçak avlanılan 350 kilogram inci kefali ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, inci kefalinin üreme dönemi olan 15 Nisan-15 Temmuz'da kaçak avcılığın önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, Koruma Şube Müdürlüğü Gemi Adamları ve Seyir Hizmetleri Büro Amirliği ekiplerince Van Gölü Feribot İskelesi civarında yapılan denetimlerde kaçak avlanan 350 kilogram inci kefali ele geçirildi.

Ekipler, 2 metre uzunluğunda şişme bot ve 300 metre germe ağa da el koydu.

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