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Van'da kaçakçılıkla mücadele çalışmalarında iki ayda 106 şüpheli yakalandı

06.08.2022 10:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da kaçakçılıkla mücadele çalışmalarında iki ayda 106 şüpheli yakalandı

Van'da jandarma ekiplerince yürütülen kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında iki ayda 106 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda 1 Haziran-31 Temmuz'da düzenlenen 72 operasyonda 106 şüpheli yakalandı, çeşitli markalarda 12 bin 438 paket bandrolsüz sigara, 21 litre alkol ve 477 kilogram kaçak çay ele geçirildi.

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