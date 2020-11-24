YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Van’da kadına yönelik şiddetle mücadele semineri düzenlendi

Van’da kadına yönelik şiddetle mücadele semineri düzenlendi

VAN HABERLERİ  | 24.11.2020 09:26 | Son Güncelleme

Van Büyükşehir Belediyesi, ’25 Kasım Kadına Şiddetle Mücadele Günü’ etkinlikleri kapsamında personeline seminer verdi.Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından Hacıbekir Kültür Merkezi’nde verilen seminere Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez’in eşi Meral Bilmez de katıldı.

Van Büyükşehir Belediyesi, ’25 Kasım Kadına Şiddetle Mücadele Günü’ etkinlikleri kapsamında personeline seminer verdi.
Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından Hacıbekir Kültür Merkezi’nde verilen seminere Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez’in eşi Meral Bilmez de katıldı. Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Selma Biçek’in koordinatörlüğünde pandemi kuralları çerçevesinde gerçekleştirilen seminerde Sosyolog Canan Demirkıran sunum eşliğinde psikososyal destek, tıbbi, hukuki ve maddi destek, barınma için yönlendirme, danışma ve rehberlik hizmetlerine ulaşım gibi konularda bilgilendirme yaptı.
Seminerde ayrıca Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) hakkında da bilgiler verildi.
Kadına yönelik şiddetle mücadele eylem planı kapsamında farkındalık oluşturulması hedeflenen seminer, hafta boyunca devam edeceği belirtildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Yayılmak genetiktir' 'Yayılmak genetiktir'
Van’da “15 Temmuz’un Ruhu” konulu panelVan’da “15 Temmuz’un Ruhu” konulu panel
1/

Van Namaz Vakitleri 24 Kasım Salı

İmsak
05:25
Sabah
06:51
Öğle
11:58
İkindi
14:33
Akşam
16:55
Yatsı
18:16

Van Nöbetçi Eczaneler24 Kasım Salı

Akay Eczanesi
Ipekyolu
Erdoğan Eczanesi
Ipekyolu
Gümüş Eczanesi
Ipekyolu
İncir Eczanesi
Ipekyolu
Elbak Eczanesi
Baskale
Yenı Sıfa Eczanesi
Caldiran
Selçuk Eczanesi
Catak
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.