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Van’da kafes avcılarına ceza

VAN HABERLERİ  | 03.07.2020 09:26 | Son Güncelleme

Van’ın Muradiye ve Gevaş ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu, kaçak keklik avlayan 2 kişiye toplam 6 bin 304 TL idari para cezası kesilirken, Kınalı Keklik ve kafeslere el konuldu.Muradiye Alparslan Jandarma ve Gevaş Balaban Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan yol kontrol ve arama faaliyeti esnasında 2 ayrı araçta arama yapıldı.

Van’ın Muradiye ve Gevaş ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu, kaçak keklik avlayan 2 kişiye toplam 6 bin 304 TL idari para cezası kesilirken, Kınalı Keklik ve kafeslere el konuldu.
Muradiye Alparslan Jandarma ve Gevaş Balaban Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan yol kontrol ve arama faaliyeti esnasında 2 ayrı araçta arama yapıldı. Yapılan aramada kafes avcılığı yapan ve araçların bagaj kısmında kafeslerde 4 Kınalı Keklik ve tuzaklama malzemesi bulundurduğu tespit edildi. Keklikler ve kafeslerde el konulurken, kafes avcılığı yapan şahıslara Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından 2 bin 822 TL tazminat ve 3 bin 482 TL idari para cezası verildi. Yetkililer, başarılı çalışmalarından dolayı jandarma ekiplerine teşekkür etti.

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