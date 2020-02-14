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Van'da kar nedeniyle mahsur kalan 10 hasta askeri helikopterle hastaneye ulaştırıldı

VAN HABERLERİ  | 14.02.2020 17:12 | Son Güncelleme

Van'da kar nedeniyle mahsur kalan 10 hasta askeri helikopterle hastaneye ulaştırıldı

Van'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bulundukları mahallelerde mahsur kalan 4'ü çocuk 10 hasta, askeri helikopterlerle hastaneye kaldırıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, son yılların en çetin kışının yaşandığı ve kar kalınlığının yaklaşık 1 metreyi bulduğu kentte birçok yerleşim yerinin yolu kar ve çığ nedeniyle ulaşıma kapandı.

Yolu kapanan yerleşim yerlerinde rahatsızlanan vatandaşlar, kara yoluyla sağlık merkezlerine ulaştırılamayınca devreye Mehmetçik girdi.

Çatak ilçesinde kalp rahatsızlığı bulunan 2 kişi ile hamile bir kadın, sağlık ekiplerinden yardım istedi. Van'a kara yoluyla ulaşım sağlanamayınca Jandarma Genel Komutanlığına ait helikopter, hastalar için havalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığından alınan 3 kişi, Van Sağlık Bilimleri Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine ulaştırıldı.

Aynı ilçenin Büyükağaç ve Korolu mahallelerinde diyaliz hastası 2 kişi helikopterle alınarak, önce İlçe Jandarma Komutanlığına, oradan da Çatak Devlet Hastanesine sevk edildi.

Saray ilçesi Turan Mahallesi ile Başkale ilçesinde rahatsızlanan 4 çocuk ve hamile bir kadın, kara yoluyla Van'a ulaşamayınca Jandarma Genel Komutanlığına ait helikopterle bulundukları yerden alındı. Bu kişiler, ilk olarak Van Jandarma Filo Komutanlığına, oradan da Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Mehmetçiğin hastanelere ulaştırdığı kişilerin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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Çatak Helikopter Kar mahsur kalan vatandaşlar Saray Van

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Baskale
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