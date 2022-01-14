Van'da kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan 4 tır sürücüsü kurtarıldı

Gürpınar ilçesinde kar ve tipi nedeniyle 4 saat yolda mahsur kalan 4 tırın sürücülerini, belediye ekipleri kurtardı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden Van istikametine giden tırlar, Çavuştepe mevkisinde kara saplandı.

Yolda mahsur kalan tır sürücüleri, Gürpınar Belediyesinden yardım istedi. Araçlar, iş makinelerinin yardımıyla bulundukları yerden çıkarıldı.

Araç sürücüleri, belediye ekiplerine teşekkür etti.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz