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Van'da kar yağışı etkili oldu

10.05.2022 17:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da kar yağışı etkili oldu

Van'ın Çatak ve Bahçesaray ilçelerinde kar yağışı etkili oldu.

Kent genelinde üç gündür aralıklarla devam eden yağmur yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Çatak ve Bahçesaray ilçelerinde sürülerini meralarda otlatan besiciler, aniden bastıran kar yağışına yakalandı.

Çatak ilçesinde ilkbaharda su seviyesi yükselen Kanisipi Şelalesi'nin bulunduğu dağlık alan da beyaza büründü.

Van-Bahçesaray kara yolunun Karabet Geçidi'nde de olumsuz hava koşulları nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

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kar yağışı

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