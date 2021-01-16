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Van'da kardan kapanan 61 yerleşim yerinin yolu ulaşıma açıldı

16.01.2021 15:46 | Son Güncelleme:
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Van'da kardan kapanan 61 yerleşim yerinin yolu ulaşıma açıldı

Van'da olumsuz hava koşulları nedeniyle kapanan 113 yerleşim biriminden 61'inin yolu ulaşıma açıldı.

Kentin yüksek kesimlerinde 2 gündür aralıklarla etkili olan kar ve tipi nedeniyle 113 yerleşim yerinin yolu kapandı.

İş makineleriyle karla mücadele çalışması yapan ekipler, şu ana kadar 61 yerleşim biriminin yolunu ulaşıma açtı.

Van Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, sorumluluk bölgelerindeki yollarda ulaşımda aksaklığın yaşanmaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Öte yandan ilçelerden Başkale, Gürpınar, Çatak, Çaldıran, Gevaş ve Bahçesaray'da 16 kırsal mahalle ile 36 mezra yolunun ulaşıma açılması için ekipler yoğun mesai yapıyor.

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