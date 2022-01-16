YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Van'da kardan yolu kapanan mahallede kalp krizi geçiren kişi hastaneye ulaştırıldı

Van'da kardan yolu kapanan mahallede kalp krizi geçiren kişi hastaneye ulaştırıldı

16.01.2022 10:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da kardan yolu kapanan mahallede kalp krizi geçiren kişi hastaneye ulaştırıldı

Van'ın Özalp ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan mahallede kalp krizi geçiren hasta, ekiplerin yaklaşık 3 saat süren çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

İlçeye 17 kilometre uzaklıktaki Çamurlu Mahallesi'nde kalp krizi geçiren 60 yaşındaki İbrahim Demiröz'ün yakınları, 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi.

Köy yolunun kapalı olması nedeniyle Van Büyükşehir ve Özalp belediyesi karla mücadele ekipleri bölgeye sevk edildi.

İş makineleriyle açılan yolda ilerleyen sağlık ekipleri, güçlükle ulaştıkları hastayı yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından ambulansla Özalp Devlet Hastanesine kaldırdı.

Demiröz, buradaki müdahalenin ardından Van'a sevk edildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gören gözlerine inanamadı! Taksim Meydanında dolaştırdıGören gözlerine inanamadı! Taksim Meydanında dolaştırdı
Korkutan gelişme! Haberi doğruladılarKorkutan gelişme! Haberi doğruladılar
Van'da Orta Çağ'da kullanıldığı tahmin edilen yaşam alanı bulunduVan'da Orta Çağ'da kullanıldığı tahmin edilen yaşam alanı bulundu
Anahtar Kelimeler:
kar yağışı

Van Namaz Vakitleri 16 Ocak Pazar

İmsak
05:49
Sabah
07:15
Öğle
12:21
İkindi
14:55
Akşam
17:17
Yatsı
18:38

Van Nöbetçi Eczaneler16 Ocak Pazar

Zeytin Eczanesi
Ipekyolu
Çınar Eczanesi
Ipekyolu
Gümüş Eczanesi
Ipekyolu
İncir Eczanesi
Ipekyolu
Yağız Eczanesi
Tusba
Gürbüz Eczanesi
Ercis
Elbak Eczanesi
Baskale
Tümünü Göster
Van ECZANELER
Van ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Konya'da 7 kişinin öldürüldüğü saldırıdan önceki kavgaya ilişkin duruşmada çıkan arbedede 6 polis yaralandı

Konya'da 7 kişinin öldürüldüğü saldırıdan önceki kavgaya ilişkin duruşmada çıkan arbedede 6 polis yaralandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Altay'dan ayrılan Mustafa Denizli, Süper Lig'de en başarısız dönemini yaşadı

Altay'dan ayrılan Mustafa Denizli, Süper Lig'de en başarısız dönemini yaşadı

Sivasspor yarın Trabzonspor'u konuk edecek

Sivasspor yarın Trabzonspor'u konuk edecek

Adana Demirspor, yarın Kayserispor'u konuk edecek

Adana Demirspor, yarın Kayserispor'u konuk edecek

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.