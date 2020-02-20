Van’da karla mücadele değerlendirme toplantısı

Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, kentte yaşanan yoğun kar yağışının ardından değerlendirme toplantısı düzenledi.

Van’daki bir otelde düzenlenen toplantıya Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, Vali Yardımcısı Ferhat Atar, Edremit Kaymakamı ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Muhammet Fuat Türkman, Tuşba ve Edremit belediye başkanları ile kurum amirleri katıldı. Karla mücadele çalışmalarının ve bugüne kadar yürütülen faaliyetlerin genel bir değerlendirmesinin ele alındığı toplantıda Vali Bilmez, kriz boyunca her kurum ve personelin fedakârca çalıştığını söyledi.

“Aldığımız tedbirler sıkıntıların önüne geçti”

Karla mücadele çalışmalarında tüm kurumların elinden geleni yaptığını belirten Vali Bilmez, “Kentimiz yaklaşık 26 yıl sonra ilk defa bu kadar çetin geçen bir kış yaşadı. Şehir merkezimizde yaklaşık 1 metre kar kalınlığı bulunurken, yüksek kesimlerde ve kırsal mahallelerimizde bu rakam 3 metrelere kadar çıktı. Biz kar yağışının hemen ardından bir kriz masası kurduk ve bu şekilde doğru adımlarla karla mücadelemizi sürdürdük. Van Büyükşehir Belediyemiz başta olmak üzere tüm kurumlarımız üzerine düşen görevi yerine getirdi ve aldığımız doğru kararlar ve tedbirler daha büyük sıkıntıların yaşanmasının önüne geçti. Zaman zaman belli yolları can ve mal güvenliği açısından trafiğe kapattık. Bu şekilde de bazı tehlikelerin önüne geçmiş olduk. Bu süreçte bizi eleştirenlerde oldu. Ancak taktir eden, gece gündüz çalışan personelimize destek verenler de oldu. Ben buradan bize yardımcı olan esnafımızı da teşekkür ediyorum” dedi.