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Van'da kayalıklara gizlenmiş 200 kilogram esrar ele geçirildi

20.08.2022 11:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da kayalıklara gizlenmiş 200 kilogram esrar ele geçirildi

Van'da kayalıklara gizlenmiş 200 kilogram esrar ele geçirildi

Van'ın Başkale ilçesinde kayalıklara gizlenmiş 200 kilogram esrar ve 500 sentetik ecza hap ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, terör finansmanının önlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 19 Ağustos'ta ilçe kırsalında yapılan aramada kayalıklara gizlenmiş 200 kilogram esrar ve 500 sentetik ecza hap ele geçirildi.

Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Van Başkale kayalık

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