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Van'da kerpiç evde çıkan yangın söndürüldü

21.03.2022 21:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da kerpiç evde çıkan yangın söndürüldü

Van'ın Özalp ilçesinde bir evde çıkan ve itfaiye ekiplerince söndürülen yangın hasara neden oldu.

Boğazkesen Mahallesi'nde Murat Pesen'e ait tek katlı kerpiç evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların durumu bildirdiği Özalp İtfaiye Grup Amirliği ekipleri olay yerine gelerek yangına müdahale etti.

Yangın kısa sürede söndürülürken, evde hasar oluştu.

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