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Van'da KOAH hastası kadın hava ambulansı ile hastaneye ulaştırıldı

26.01.2022 18:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da KOAH hastası kadın hava ambulansı ile hastaneye ulaştırıldı

Van’ın Çatak ilçesinde KOAH hastası kadın, hava ambulansıyla hastaneye kaldırıldı.

Van Sağlık Müdürlüğü açıklamasına göre, Çatak Devlet Hastanesinde doktorlar kan ihtiyacı ve anemi tedavisi gerektiği için 69 yaşındaki kadını Van'a sevk etti.

​​​​​​​İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetlerine bağlı hava ambulansına alınan kadın, Van Ferit Melen Havalimanı'na getirildi.

Hasta, burada bekleyen ambulansla SBÜ Van Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.​​​​​​​​​​​​​​

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