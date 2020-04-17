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Van’da korona virüs denetimleri

VAN HABERLERİ  | 17.04.2020 11:02 | Son Güncelleme

Van Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, korona virüs önlemleri kapsamında ilçe belediyeleri ile birlikte semt pazarlarında denetim yaptı.İçişleri Bakanlığının korona virüs salgınına ilişkin genelgesiyle semt pazar yerlerinde giyim ve oyuncak gibi ürünlerin satışına izin verilmemesi, pazar yerine maskesiz girilmemesi ve sosyal mesafenin korunması kararları alınmıştı.

Van Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, korona virüs önlemleri kapsamında ilçe belediyeleri ile birlikte semt pazarlarında denetim yaptı.
İçişleri Bakanlığının korona virüs salgınına ilişkin genelgesiyle semt pazar yerlerinde giyim ve oyuncak gibi ürünlerin satışına izin verilmemesi, pazar yerine maskesiz girilmemesi ve sosyal mesafenin korunması kararları alınmıştı. Alınan kararlar sonrası Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri de semt pazarlarında denetim yaparak pazarcı esnafını ve vatandaşları sosyal mesafeyi korumaları, elle ürün seçmemeleri, maske takmaları ve pazara girerken el dezenfektanı kullanmaları konusunda uyardı.
Pazara gelen vatandaşlar da pazar girişinde sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda ekiplerce uyarılarak içeri alındı.

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