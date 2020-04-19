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Van'da Kovid-19 tedavisi tamamlanan 16 hasta taburcu edildi

VAN HABERLERİ  | 19.04.2020 19:50 | Son Güncelleme

Van'da Kovid-19 tedavisi tamamlanan 16 hasta taburcu edildi

Van'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinin ardından sağlığına kavuşan 16 kişi taburcu edildi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursu Odabaş Tıp Merkezinde, Kovid-19 test sonuçları pozitif çıkan 16 hastanın tedavisi tamamlandı.

Sağlığına kavuşan hastalar, doktor ve hemşirelerin alkışları eşliğinde hastaneden uğurlandı.

Hastane Başhekimi Ümit Haluk İliklerden, AA muhabirine, hastaları 10 gün süren tedavilerinin ardından taburcu ettiklerini söyledi.

Torun, baba ve babaannenin de olduğu 16 hastadan 10'unun dün, 6'sının da bugün koronavirüsü yenerek iyileştiğini anlatan İliklerden, taburcu olan hastaların 14 günlük izolasyon sürecinin başladığını aktardı.

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