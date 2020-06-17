Van’da LGS öncesi okullar dezenfekte ediliyor

Van Büyükşehir Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında 20 Haziran Cumartesi günü yapılacak olan Liselere Giriş Sınavı (LGS) öncesi okulları dezenfekte ediyor.

Van Büyükşehir Belediyesi korona virüs salgınının Türkiye’de görülmeye başlandığı ilk günden itibaren insan sağlığının korunmasına yönelik il genelinde başlattığı kapsamlı dezenfeksiyon çalışmalarını kesintisiz sürüyor. Çalışmalar kapsamında Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı kent genelinde okulları ilaçlayarak hafta sonu yapılacak olan LGS’ye hazırlıyor. Dezenfekte çalışmaları okulların giriş kapısından kapı kollarına, merdivenlerden korkuluklara, masa ve sıralara kadar öğrencilerin temas edebileceği her alanda titizlikle yapılıyor. Dezenfekte çalışmaları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sınav yapılması kararlaştırılan 174 okulda cuma gününe kadar devam edecek. Yine 27-28 Haziran’daki Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde de sınavların yapılacağı okullarda da ayrıca dezenfekte çalışması yapılacağı belirtildi.

Okullarda yürütülen dezenfekte çalışmaları hakkında konuşan Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Adil Allahverdi, gençlerin sağlıklı ve güvenilir ortamda sınava girmeleri için geceli gündüzlü çalışma yürüttüklerini ifade etti. Allahverdi, “Hafta sonu tüm Türkiye’de olduğu gibi ilimizde de 174 okulda Liseye Giriş Sınav yapılacak. Bu anlamda tüm ekibimizle bu okullarda içeride ve dışarıda dezenfekte çalışmalarımızı başlattık. Sınav öncesi olduğu gibi sonrasında da dezenfekte işlemlerimizi yapacağız. Bu sınavımızın ardından 27-28 Haziran tarihinde de üniversiteye giriş sınavları olacak. Bu sınavlar öncesinde de 145 okulda da çalışmalarımızı yapacağız” dedi.

