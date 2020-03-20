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Van’da mart ayında karla mücadele çalışması

VAN HABERLERİ  | 20.03.2020 10:49 | Son Güncelleme

Van Büyükşehir Belediyesi, mart ayının sonuna gelinmesine rağmen karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.Van’ın kırsal mahallelerinde bir süredir etkili olan bahar havası yerini yeniden kar yağışına bıraktı.

Van Büyükşehir Belediyesi, mart ayının sonuna gelinmesine rağmen karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
Van’ın kırsal mahallelerinde bir süredir etkili olan bahar havası yerini yeniden kar yağışına bıraktı. Yüksek kesimlerde etkisini sürdüren kar yağışı ve tipi Bahçesaray, Başkale ve Gürpınar ilçelerinde 13 mahalle ve 18 mezra yolunu ulaşıma kapattı. Bunun üzerine harekete Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığına bağlı karla mücadele ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışma başlattı. Çalışma ile gün içinde tüm kapalı yolların açılması hedefleniyor.

Bahçesaray’da heyelan
Öte yandan, karla karışık yağmurun etkili olduğu Bahçesaray ilçesi Çatbayır Mahallesi’nde ise heyelan meydana geldi. Toprak ve kaya parçalarının yola düşmesiyle ulaşıma kapanan bölgede çığ tehlikesi nedeniyle bir süre çalışma yapılmadı. Sabah saatlerinde yapılan değerlendirmeler sonucunda ekipler mahalle yolunu açmak için çalışma başlattı.

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İkindi
15:44
Akşam
18:25
Yatsı
19:41

Van Nöbetçi Eczaneler20 Mart Cuma

Afşar Eczanesi
Ipekyolu
Evin Eczanesi
Ipekyolu
Mermit Eczanesi
Ipekyolu
Yıldız Eczanesi
Ipekyolu
Başkale Eczanesi
Baskale
Fatih Eczanesi
Caldiran
Vereseli Eczanesi
Catak
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