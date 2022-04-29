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Van'da meralar ıslah ediliyor

29.04.2022 16:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da meralar ıslah ediliyor

Van'da mera alanlarının ıslah edilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 10 mahallede "Mera Islah ve Amenajman Projesi" hazırlandı. Proje ile 570 bin dekar mera alanının ıslah edilmesi hedefleniyor.

Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş, yaptığı açıklamada, çayır ve meraların özgün bitki örtülerini kaybederek daha düşük kalitede ve daha az yem üretir duruma geldiğini ifade etti.

Düşük verimli meraların durumunun düzeltilmesi ve düzensiz yapılan otlatmanın sisteme kavuşturulması için çalışmaların devam ettiğini belirten Görentaş, şunları kaydetti:

"Meraya olan aşırı baskının kaldırılması, kaba yem üretimini artırmak üzere tarla tarımı içinde yem bitkileri alanını ve birim alana olan verimi yükselterek hayvanların kaba yem açığını kapatmak, bitki örtüsünün yeniden temini suretiyle hayvan başına olan verim düşüklüğünü gidermek ve kaba yem üretimine paralel bir şekilde hayvansal ürün miktarını artırmak suretiyle çiftçilerimizin ekonomik gelirlerini yükseltmek üzere üreticilerimize sertifikalı yonca-korunga tohumu dağıtımı gerçekleştirildi. Ayrıca Özalp ilçesine bağlı Dorutay Mahallesi sınırları dahilindeki zayıf mera alanlarına da 2 ton mera karışım tohumu ve 50 bin kilogram gübre atıldı. Böylece hayvancılık yetiştiriciliğinde en büyük girdiyi ve masrafı oluşturan kaba yem ihtiyacının karşılanmasında çiftçilerimize önemli bir katkı sağlanmıştır."

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