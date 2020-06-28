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Van'da mesleki lise öğrenci ve öğretmenleri kurumların dezenfektan ihtiyacını karşılıyor

VAN HABERLERİ  | 28.06.2020 11:03 | Son Güncelleme

Van'ın Erciş ilçesindeki Mehmet Murat İşler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenleri, pandemi sürecinde Sağlık Bakanlığından onaylı dezenfektan üreterek kurumların ihtiyacını gideriyor - Okul Müdürü Veysel Sağlam: - "Laboratuvarımızda 5 ton ortam ve 1 ton el dezenfektanı ürettik. Bu ürünlerin büyük kısmını Türk Kızılay aracılığıyla vatandaşlarımıza ulaştırdık"

NECMETTİN KARACA - Van'ın Erciş ilçesindeki Mehmet Murat İşler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde artan dezenfektan talebini karşılamak amacıyla seri üretim gerçekleştiriyor.

Tüm dünyada etkisini sürdüren Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında Mehmet Murat İşler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesince "Meslek Liseleri Ailelerle Buluşuyor Projesi" geliştirildi.

Proje kapsamında okul idaresi tarafından kimya laboratuvarına 750 litrelik 3 su tankı, saf su elde etme cihazı ve dezenfektan üretimi için gerekli tüm malzemeler yerleştirildi.

Küçük bir fabrikaya dönüştürülen laboratuvarda çalışmaya başlayan öğretmen ve öğrenciler, kısa sürede 5 ton yüzey ve 1 ton el dezenfektanı üretti.

Sağlık Bakanlığından da gerekli onayların alınmasının ardından ürünler, kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtıldı.

- "Ücret almadan dağıttık"

Okul Müdürü Veysel Sağlam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgınla mücadelede öğretmen ve öğrencilerinin çok önemli işler gerçekleştirdiğini söyledi.

Sağlam, "Laboratuvarımızda 5 ton ortam ve 1 ton el dezenfektanı ürettik. Bu ürünlerinin büyük kısmını Türk Kızılay aracılığıyla vatandaşlarımıza ulaştırdık. Tamamen ücretsiz dağıttık. Yine ürünlerimizi resmi ve özel kurumlara verdik." dedi.

Kimya öğretmeni Melek Ateş de "Salgınla mücadelede devletimize destek vermek amacıyla kimya teknolojisi alanı olarak burada el ve yüzey dezenfekte üretimi yapıyoruz. Tamamen gönüllü olarak bu işi yapıyoruz. Ürettiğimiz ürünleri Sağlık Bakanlığından onay aldıktan sonra ücretsiz olarak vatandaşlarımıza veriyoruz." diye konuştu.

Ürünlerin ulaştırıldığı vatandaşlardan Veli Dağer de "Dezenfektan bulamıyorduk. Öğretmen arkadaşlar okullarında yapmışlar, bizlere getirmişler. Çok memnun olduk. Allah devletimizden, milletimizden razı olsun." ifadelerini kullandı.

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