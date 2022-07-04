YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Van'da modern sulama sistemleriyle su tasarrufu yüzde 50'ye ulaştı

Van'da modern sulama sistemleriyle su tasarrufu yüzde 50'ye ulaştı

04.07.2022 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2006'dan bu yana 447 çiftçinin hazırladığı projelere 7 milyonu hibe 14 milyon lira destek veren İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, yaklaşık 20 bin dekar arazinin modern sistemlerle sulanmasını sağladı - İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş: - "Devlet Su İşleri, suyun en az kayıpla tarlaya ulaşmasını sağlıyor. Bakanlığımız da çiftçilere gerekli desteği veriyor"

EMRE ILIKAN - Van'da, devletten 7 milyonu hibe 14 milyon lira destek alan çiftçiler, üretimde damlama ve yağmurlama sulama sistemlerini kullanarak hem sudan tasarruf etti hem de verimi artırdı.

Tarımsal üretimin artırılması, daha çok tarım arazinin suyla buluşturulması ve kaynakların verimli kullanılmasının sağlanması amacıyla çiftçilere verilen destekler sürüyor.

Bu kapsamda hayata geçirilen "Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi" programından yararlanmak isteyen Vanlı 447 üretici, tarla ve bahçelerinde modern sulama sistemlerini kullanmak amacıyla proje hazırladı.

İlde 2006 yılından bu yana 7 milyonu hibe 14 milyon lira destek alan çiftçiler, yonca, buğday, arpa, silajlık mısır, sebze ve meyve ürettikleri alanlarda damlama ve yağmurlama sistemlerini kullanmaya başladı.

Eski sulama yönteminden vazgeçen çiftçiler, bu sayede 20 bin dekar alanı modern sulama sistemleriyle buluşturarak hem su ve işçilikten yüzde 50 tasarruf sağladı hem de tarlalarındaki ürün rekoltesini yükseltti.

- "Modern sulamayla suyun israfı önleniyor"

İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş, AA muhabirine, son yıllarda kuraklığın dünyayı olduğu gibi Türkiye'yi de etkilediğini söyledi.

Yağışların azalmasının verim kayıplarına neden olduğunu belirten Görentaş, suyun tarımsal alanda daha verimli kullanılması için çalışma yürüttüklerini ifade etti.

Su kaybını azaltmak amacıyla sulama sistemlerinin modernizasyonuna ağırlık verdiklerini aktaran Görentaş, şunları kaydetti:

"Geçen seneye oranla bu yıl yağışlar arttı. Bereketli bir hasat dönemine doğru gidiyoruz. Suyun en elverişli şekilde kullanımını sağlayıcı tedbirler alıyoruz. Devlet Su İşleri, suyun en az kayıpla tarlaya ulaşmasını sağlıyor. Bakanlığımız da çiftçilere gerekli desteği sunuyor. Kırsal Kalkınma Yatırımları Programı kapsamında yüzde 50 hibe desteği aktarıyoruz. 2006 yılından bu yana 447 çiftçi yaklaşık 7 milyon lira hibe desteğinden yararlandı. Bu yıl 76 projenin başvurusu kabul edildi. 3 milyon liraya yakın hibe desteği vereceğiz. Ziraat Bankası da ilk yıl ödemesiz, 7 yıla kadar vadeli 1 milyon liraya kadar kredi veriyor. Tüm vatandaşlarımızın desteklerden faydalanmalarını istiyoruz. Modern sulama sistemi hem su işçiliğini azaltıyor hem sudan tasarrufu hem de bitkinin daha iyi gelişmesini sağlıyor. Yüzde 50'lere yakın bir tasarruf söz konusu."

- "50 yıldır sulanmamış tarlalarımızı suluyoruz"

Tuşba ilçesine bağlı Atmaca Mahallesi'nde 25 yıldır çiftçilik yapan Mehmet Şirin Fındık ise 180 dönümlük yonca tarlasında "salma sulama" yöntemi yerine yağmurlama sistemine geçerek sudan ve işçilikten tasarruf ettiğini anlattı.

Devletten yüzde 50 hibe desteği aldığını dile getiren Fındık, "Salma sulamaya göre yağmurlamanın daha az zahmeti var. Tarımsal üretimde önceki yıllara göre yaklaşık yüzde 60-70 oranında verim elde ettik. 50 yıldır sulanmamış tarlalarımızı suluyoruz. Yonca ektim, geçen yıl boyu 1,5 metreyi buldu. Komşularım da beni örnek alarak aynı yöntemi kullanmaya başladı. Sulanamayan tarlalarımızı tarıma kazandırdık. Daha çok verim elde ediyoruz." diye konuştu.

Fındık, hibe desteğinden yararlanmasına katkı sunan görevlilere teşekkür etti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Vanlılar kentte ilk kez düzenlenen etkinlikte gökyüzünü gözlemlediVanlılar kentte ilk kez düzenlenen etkinlikte gökyüzünü gözlemledi
Van'da 22 fabrikanın toplu açılış, temel atma ve tahsis töreni düzenlendi (1)Van'da 22 fabrikanın toplu açılış, temel atma ve tahsis töreni düzenlendi (1)
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Eskişehir'de konuştu:Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Eskişehir'de konuştu:
Anahtar Kelimeler:
Van

Van Namaz Vakitleri 4 Temmuz Pazartesi

İmsak
02:51
Sabah
04:40
Öğle
12:16
İkindi
16:10
Akşam
19:41
Yatsı
21:22

Van Nöbetçi Eczaneler 4 Temmuz Pazartesi

Ipekyolu Eczanesi
Ipekyolu
Uçar Eczanesi
Ipekyolu
Bakır Eczanesi
Ipekyolu
Sibel Eczanesi
Ipekyolu
Revşan Eczanesi
Tusba
Erciş Eczanesi
Ercis
Sanat Eczanesi
Baskale
Tümünü Göster
Van ECZANELER
Van ATM’LER

İlginizi Çekebilir

'Gerçek aşkı arıyorum' dedi, 11 erkekle...

'Gerçek aşkı arıyorum' dedi, 11 erkekle...

Mini şortu bebek bezine benzetilmişti!

Mini şortu bebek bezine benzetilmişti!

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sevgilisiyle aşk pozunu paylaştı! "Hep ol yanımda"

Sevgilisiyle aşk pozunu paylaştı! "Hep ol yanımda"

Emzirme pozuyla gündem oldu! “Küçük böceğimi besliyorum”

Emzirme pozuyla gündem oldu! “Küçük böceğimi besliyorum”

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.