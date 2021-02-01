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Van’da mutasyonlu virüs şüphesiyle bir ev karantinaya alındı

01.02.2021 17:14 | Son Güncelleme:
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Van’da mutasyonlu virüs şüphesiyle bir ev karantinaya alındı

Van’ın Edremit ilçesinde, yurtdışından geldiği tespit edilen ve bulaştırıcılık oranı daha yüksek olan mutasyonlu virüs taşıdığından şüphelenilen bir kişi ve ailesi karantinaya alındı.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın 17 kentte 128 kişide mutasyonlu virüs tespit edildiği açıklamasının ardından, Van’da da geçen hafta çalışmak için gittiği Sırbistan’dan gelen bir kişinin korona virüs taşıdığı belirlendi.

Van’ın Edremit ilçesinde, yurtdışından geldiği tespit edilen ve bulaştırıcılık oranı daha yüksek olan mutasyonlu virüs taşıdığından şüphelenilen bir kişi ve ailesi karantinaya alındı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın 17 kentte 128 kişide mutasyonlu virüs tespit edildiği açıklamasının ardından, Van’da da geçen hafta çalışmak için gittiği Sırbistan’dan gelen bir kişinin korona virüs taşıdığı belirlendi. Bu kişi ve 5 kişilik ailesi, bulaştırıcılığı yüksek olduğu için mutasyonlu virüs şüphesiyle Edremit ilçesindeki evlerinde karantinaya alınarak tedavilerine başlanırken, polis ekipleri tarafından ise binanın önünde güvenlik önlemi alındı.

Van’da mutasyonlu virüs şüphesiyle bir ev karantinaya alındı

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