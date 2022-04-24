Van'da ölmek üzere olan köpek belediye ekiplerince kurtarıldı

Van'ın Gürpınar ilçesinde vatandaşlar tarafından ölmek üzereyken bulunan köpek, Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.

Van-Hakkari kara yolundaki 2 bin 225 rakımlı Karabet Geçidi'nde yaralanan ve yiyecek bulamadığı için açlıktan bitkin düşen köpeği gören sürücüler, hayvanı yanlarındaki yiyeceklerle beslemeye çalıştı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye giden Van Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi görevlileri, köpeği bulunduğu yerden alarak barınağa götürdü.

Burada ilk müdahalesi yapılan ve yiyecek verilen köpek, koruma altına alındı.

Sürücüler de duyarlılıklarından dolayı belediye ekiplerine teşekkür etti.

