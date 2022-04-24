YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Van'da ölmek üzere olan köpek belediye ekiplerince kurtarıldı

Van'da ölmek üzere olan köpek belediye ekiplerince kurtarıldı

24.04.2022 08:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da ölmek üzere olan köpek belediye ekiplerince kurtarıldı

Van'ın Gürpınar ilçesinde vatandaşlar tarafından ölmek üzereyken bulunan köpek, Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.

Van-Hakkari kara yolundaki 2 bin 225 rakımlı Karabet Geçidi'nde yaralanan ve yiyecek bulamadığı için açlıktan bitkin düşen köpeği gören sürücüler, hayvanı yanlarındaki yiyeceklerle beslemeye çalıştı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye giden Van Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi görevlileri, köpeği bulunduğu yerden alarak barınağa götürdü.

Burada ilk müdahalesi yapılan ve yiyecek verilen köpek, koruma altına alındı.

Sürücüler de duyarlılıklarından dolayı belediye ekiplerine teşekkür etti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sinema salonuna dönüştürülen atıl binanın ilk misafiri kırsaldaki çocuklar olduSinema salonuna dönüştürülen atıl binanın ilk misafiri kırsaldaki çocuklar oldu
Mardin'de kurt saldırısı sonucu 20 küçükbaş hayvan telef olduMardin'de kurt saldırısı sonucu 20 küçükbaş hayvan telef oldu
Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de 23 Nisan kutlamalarıAdana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de 23 Nisan kutlamaları
Anahtar Kelimeler:
Van

Van Namaz Vakitleri 24 Nisan Pazar

İmsak
03:41
Sabah
05:12
Öğle
12:10
İkindi
15:55
Akşam
18:58
Yatsı
20:22

Van Nöbetçi Eczaneler24 Nisan Pazar

Ozan Eczanesi
Ipekyolu
Sibel Eczanesi
Ipekyolu
Polat Eczanesi
Ipekyolu
Park Eczanesi
Edremit
Araştırma Eczanesi
Tusba
Çelebi Eczanesi
Ercis
Ayaz Eczanesi
Baskale
Tümünü Göster
Van ECZANELER
Van ATM’LER

İlginizi Çekebilir

642 yıllık camide bulundu, çalışmalar durduruldu

642 yıllık camide bulundu, çalışmalar durduruldu

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Arabanızın havasına hava katabileceğiniz mutlaka almanız gereken ürünler

Arabanızın havasına hava katabileceğiniz mutlaka almanız gereken ürünler

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Gören bir daha baktı! Kimse büyüklüğüne inanamadı

Gören bir daha baktı! Kimse büyüklüğüne inanamadı

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.