YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Van’da otobüs bileti fiyatları yüzde 50 düştü

Van’da otobüs bileti fiyatları yüzde 50 düştü

VAN HABERLERİ  | 17.06.2020 14:28 | Son Güncelleme

Resmi Gazete’de yayımlanan tavan fiyatı kararının ardından Van’da otobüs bilet fiyatları yüzde 50 oranında düştü.Türkiye ve dünyada ölümlere neden olan korona virüs döneminde uygulanan sosyal izolasyon kuralları gereği otobüslerde yan koltuklar boş bırakılırken, şehirler arası otobüslerde yüzde 50 kapasite ile çalışabiliyordu.

Resmi Gazete’de yayımlanan tavan fiyatı kararının ardından Van’da otobüs bilet fiyatları yüzde 50 oranında düştü.
Türkiye ve dünyada ölümlere neden olan korona virüs döneminde uygulanan sosyal izolasyon kuralları gereği otobüslerde yan koltuklar boş bırakılırken, şehirler arası otobüslerde yüzde 50 kapasite ile çalışabiliyordu. Bu durum bilet fiyatlarına yansımış, otobüs bileti fiyatlarında da iki katını geçen artışlar görülmüştü. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının tavan fiyat güncellemesi ile otobüs bileti fiyatları da düştü. Biletler artık 70 TL ile 375 TL arasında değişen rakamlarla satılırken, yüzde 50 kapasite ile hareket edebilen otobüsler biraz daha fazla yolcu alabilecek.
Konuyla ilgili açıklamada bulunan otobüs firması yetkililerinden Nedim Arslan, daha önce yüzde 50 kapasite sisteminden dolayı otobüs fiyatlarının yüksek olduğunu ifade ederek, “Halkımızın talebi doğrultusunda şu anda bilet fiyatlarımızı yüzde 50’ye kadar düşürdük. Daha önce Van-İstanbul otobüs bileti 400 TL iken şu anda 200 TL’ye, Van-Ankara otobüs bileti 300 TL iken 150 TL’ye bilet kesiyoruz” dedi.
Talebin geçen seneye göre düşük olduğunu dile getiren Arslan, ancak otobüs bileti fiyatlarının düşmesiyle birlikte talebin yine arttığını, bunun da kendilerini sevindirdiğini söyledi. Otobüslerde korona virüse karşı tedbirlerin alındığına da dikkat çeken Arslan, “Otobüslerimizde maske takma zorunlu. 1+1 sistemi ile yolculuk yapıyoruz ama aile olması durumunda yolcularımızın yan yana oturmalarına müsaade ediyoruz” ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Polisler bile şaşırdı! 'Kaçak volkan üretiminde' patlama Polisler bile şaşırdı! 'Kaçak volkan üretiminde' patlama
Van’da “15 Temmuz’un Ruhu” konulu panelVan’da “15 Temmuz’un Ruhu” konulu panel
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Müdür Sönmez 12 yıl aradan sonra görevine geri döndü

Müdür Sönmez 12 yıl aradan sonra görevine geri döndü

Sakarya'da koronavirüs tespitine yönelik "Toplum Tarama Çalışması" başlatıldı

Sakarya'da koronavirüs tespitine yönelik "Toplum Tarama Çalışması" başlatıldı

Başkan Erdoğan altyapı çalışmalarını yerinde inceledi

Başkan Erdoğan altyapı çalışmalarını yerinde inceledi

Adana merkezli 3 ildeki FETÖ operasyonu

Adana merkezli 3 ildeki FETÖ operasyonu

(Özel) Bin 700 yıllık kilise, ilk kez gece fotoğraflandı

(Özel) Bin 700 yıllık kilise, ilk kez gece fotoğraflandı

Esrarı yolcu otobüsüyle başka ile götürürken yakalandılar

Esrarı yolcu otobüsüyle başka ile götürürken yakalandılar

Van Namaz Vakitleri 17 Haziran Çarşamba

İmsak
02:45
Sabah
04:35
Öğle
12:12
İkindi
16:07
Akşam
19:40
Yatsı
21:22

Van Nöbetçi Eczaneler17 Haziran Çarşamba

Akay Eczanesi
Ipekyolu
Evin Eczanesi
Ipekyolu
Karaalp Eczanesi
Ipekyolu
Nur Eczanesi
Ipekyolu
Zeytin Eczanesi
Ipekyolu
Ayaz Eczanesi
Baskale
Yenı Sıfa Eczanesi
Caldiran
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Milletvekili Arvas, Van Et Kombinasında incelemelerde bulundu

Milletvekili Arvas, Van Et Kombinasında incelemelerde bulundu

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Edremit’te çiftçilere 170 bin sebze fidesi dağıtıldı

Edremit’te çiftçilere 170 bin sebze fidesi dağıtıldı

Van'da kavga: 7 yaralı

Van'da kavga: 7 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.