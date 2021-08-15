YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Van'da otobüsle göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 7 şüpheli yakalandı

Van'da otobüsle göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 7 şüpheli yakalandı

15.08.2021 13:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da otobüsle göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 7 şüpheli yakalandı

Van'da, şehirler arası yolcu otobüsleriyle göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 7 şüpheli gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Kaçakçıların kullandığı "şok evleri" diye tabir edilen metruk yapıların yıkılmasını sağlayan polis ekipleri, bu evlerde barındırılan göçmenleri de sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim ediyor.

Göçmenlerin batı illerine sevk edilmesini engellemek için denetimlerini sürdüren ekipler, yasa dışı geçişleri organize edenleri gözaltına alarak adli makamlara sevk ediyor.

Bu çalışmalar kapsamında düzensiz göçmenlerin yolcu otobüsleriyle batı illerine sevk edildiğini belirleyen ekipler, 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

200 düzensiz göçmenin yakalandığı operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı, 5'inin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerden 7'sinin otobüs şoförü, 4'ünün muavin, birinin de otobüs sahibi olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gelelim ben tatilde sadece yatmak istiyorum diyenlere…Gelelim ben tatilde sadece yatmak istiyorum diyenlere…
Kan donduran itiraf: 16 yaşından beri bunu yaşıyormuş! Zorla uyuşturucu kullandırıp...Kan donduran itiraf: 16 yaşından beri bunu yaşıyormuş! Zorla uyuşturucu kullandırıp...
Van'da 3 aracın karıştığı kazada 10 kişi yaralandıVan'da 3 aracın karıştığı kazada 10 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Van

Van Namaz Vakitleri 17 Ağustos Salı

İmsak
03:44
Sabah
05:15
Öğle
12:16
İkindi
16:01
Akşam
19:06
Yatsı
20:31

Van Nöbetçi Eczaneler17 Ağustos Salı

Nefes Eczanesi
Ipekyolu
Pınar Eczanesi
Ipekyolu
Elıf Eczanesi
Ipekyolu
Kent Eczanesi
Edremit
Tuna Eczanesi
Edremit
Öz Yaşam Eczanesi
Ercis
Elbak Eczanesi
Baskale
Tümünü Göster
Van ECZANELER
Van ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Avrupa'da yaşayan Türklerin dönüş yolculuğu sürüyor

Avrupa'da yaşayan Türklerin dönüş yolculuğu sürüyor

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Karacabey Longozu'nda 2 bin kişi meteor yağmurunu izledi

Karacabey Longozu'nda 2 bin kişi meteor yağmurunu izledi

Bursaspor 10 yeni futbolcuyu kadrosuna kattı

Bursaspor 10 yeni futbolcuyu kadrosuna kattı

Altay, 18 sezon sonra döndüğü Süper Lig'de Kayserispor'u ağırladı

Altay, 18 sezon sonra döndüğü Süper Lig'de Kayserispor'u ağırladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.