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Van'da patlayıcı ve patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi

08.09.2022 10:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tendürek Dağı kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 2 el bombası, 4 kilogram el yapımı patlayıcı düzeneği için kullanılan patlayıcı, 2 zaman ayarlı patlamaya hazır düzenek ve çeşitli malzemeler bulundu

Van'da patlayıcı ve patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi

Van'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda patlayıcı ve patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün Çaldıran ilçesi Tendürek Dağı kırsalında operasyon düzenledi.

Operasyonda teröristlerin kullandığı sığınak ve barınaklarda 400 metre kablo, 2 el bombası, 4 kilogram el yapımı patlayıcı düzeneği için kullanılan patlayıcı, 13 uzaktan komutalı alıcı, 2 zaman ayarlı patlamaya hazır düzenek, roket sevk başlığı, 3 kumanda, 8 alpha fire alıcı, saniyeli fitil, devre yapımında kullanılan çok sayıda elektronik malzeme, hilti ucu, 6 dinamit lokumu olduğu değerlendirilen patlayıcı madde ele geçirildi.

Barınak ve sığınaklar kullanılmaz hale getirildi.

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Tendürek Dağı Van operasyon

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