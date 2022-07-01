YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Van'da PKK'lı teröristlere ait malzemeler ele geçirildi

Van'da PKK'lı teröristlere ait malzemeler ele geçirildi

01.07.2022 19:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Jandarma ekiplerince tespit edilen mağarada 80 büyük ve 15 küçük boy tüp bulundu

Van'da PKK'lı teröristlere ait malzemeler ele geçirildi

Van'ın Başkale ilçesinde PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda çok sayıda tüp ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonları devam etti.

Bu kapsamda, 29 Haziran'da Çaldıran ilçesinin Tendürek Dağı kırsalına operasyon düzenlendi.

Tespit edilen mağarada, 80 büyük ve 15 küçük boy tüp, 4 yemek ocağı ile çok sayıda yaşam, sağlık ve inşaat malzemeleri ele geçirildi.

Van'da PKK'lı teröristlere ait malzemeler ele geçirildi

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Van Büyükşehir Belediyesinin çevresindeki beton bariyerler kaldırıldıVan Büyükşehir Belediyesinin çevresindeki beton bariyerler kaldırıldı
Osmaniye'de kamyonun çarptığı motosikletin sürücüsü öldüOsmaniye'de kamyonun çarptığı motosikletin sürücüsü öldü
Kayseri'de altıncı kattan düşen 5 yaşındaki çocuk ağır yaralandıKayseri'de altıncı kattan düşen 5 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Van

Van Namaz Vakitleri 1 Temmuz Cuma

İmsak
02:49
Sabah
04:39
Öğle
12:15
İkindi
16:10
Akşam
19:42
Yatsı
21:23

Van Nöbetçi Eczaneler 1 Temmuz Cuma

Merkez Eczanesi
Ipekyolu
Yıldız Eczanesi
Ipekyolu
Saydan Eczanesi
Ipekyolu
Ihlamur Eczanesi
Edremit
Asya Eczanesi
Tusba
Derman Eczanesi
Ercis
Ayaz Eczanesi
Baskale
Tümünü Göster
Van ECZANELER
Van ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Yine üstsüz paylaştı! Göğüslerini saçlarıyla örttü

Yine üstsüz paylaştı! Göğüslerini saçlarıyla örttü

Düşünmeden suya atladı! Dakikalarca kalp masajı yaptı

Düşünmeden suya atladı! Dakikalarca kalp masajı yaptı

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Hastanede cinsel ilişkiye girdiler! Tutuklanmamak için...

Hastanede cinsel ilişkiye girdiler! Tutuklanmamak için...

İğrenç olay! Toplu tecavüze uğramıştı, ablası tutup...

İğrenç olay! Toplu tecavüze uğramıştı, ablası tutup...

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.