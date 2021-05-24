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Van'da PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi

24.05.2021 10:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi

Van'ın Başkale ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah ve mühimmat bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, terör örgütüne ait sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi amacıyla ilçenin Esenyamaç Mahallesi kırsalına operasyon düzenlendi.

Operasyonda, AK-47 Kalaşnikov piyade tüfeği, 2 savunma tipi el bombası, 580 fişek, iki şarjör, 14 çuval işlenmemiş tütün, İncil ve çok miktarda örgütsel doküman ele geçirildi.

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