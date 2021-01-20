Van'da sağlık ekibi ambulansın kara saplanması üzerine hastaya yürüyerek ulaştı

Görmüş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kar ve tipiye rağmen yolu açmak için yoğun çalışma yürüttüklerini söyledi.

Zorlu bir çalışmanın ardından ambulansa ulaştıklarını belirten Görmüş, şunları kaydetti:

"Ambulansın zinciri kırılmıştı ve kara saplanmıştı. Hastanın da durumu acil olunca sağlık görevlileri ambulansın çıkmasını ve bizleri beklemeden yaya olarak 3 kilometre yürüyerek hastanın evine ulaştılar. Bizde ambulansı bulunduğu yerden çıkararak 7 saatlik bir çalışmanın ardından mahalleye ulaştık. Anne sağlık ekiplerinin yardımıyla nur topu gibi bir bebek dünyaya getirdi. Ailede bebeğe benim ismimi vererek beni onurlandırdılar, kendilerine teşekkür ediyorum."

