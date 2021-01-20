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Van'da sağlık ekibi ambulansın kara saplanması üzerine hastaya yürüyerek ulaştı

20.01.2021 19:38 | Son Güncelleme:
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Van'da sağlık ekibi ambulansın kara saplanması üzerine hastaya yürüyerek ulaştı

Van'ın Erciş ilçesinde, hamile kadına ulaşmaya çalışan sağlık ekibi, ambulansın kara batması sonucu ilerleyememesi üzerine yürüyerek ulaştıkları hastanın doğumunu evinde gerçekleştirmesini sağladı.

İlçeye 20 kilometre mesafedeki Salihiye Mahallesi'nde doğum sancıları başlayan 22 yaşındaki Sibel Ödül'ün yakınları, 112 Acil Sağlık Hizmetlerini yardım istedi.

Hastayı almaya giden ambulans mahalleye 17 kilometre uzaklıkta tipi nedeniyle kara saplandı.

Hastanın durumunun acil olması nedeniyle sağlık görevlileri, gerekli malzemeleri yanlarına alarak, karda güçlükle yürüyerek eve ulaşmaya çalıştı. Yaklaşık 3 kilometre yürüyen ekip, Ödül'ün evde doğum yapmasını sağladı.

Bölgeye yönlendirilen Erciş Belediyesi karla mücadele ekipleri, ambulansı bulunduğu yerden çıkardı.

Ambulans ile evinden alınan Sibel Ödül ve bebeği, Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet hastanesinde tedavi altına alındı.

- Bebeğe operatörün ismini verdiler

Ödül ailesi sağlıklı şekilde dünyaya gelen bebeklerine karla mücadele çalışması yürüten iş makinesi operatörü Erkan Görmüş'ün ismini verdi.

Görmüş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kar ve tipiye rağmen yolu açmak için yoğun çalışma yürüttüklerini söyledi.

Zorlu bir çalışmanın ardından ambulansa ulaştıklarını belirten Görmüş, şunları kaydetti:

"Ambulansın zinciri kırılmıştı ve kara saplanmıştı. Hastanın da durumu acil olunca sağlık görevlileri ambulansın çıkmasını ve bizleri beklemeden yaya olarak 3 kilometre yürüyerek hastanın evine ulaştılar. Bizde ambulansı bulunduğu yerden çıkararak 7 saatlik bir çalışmanın ardından mahalleye ulaştık. Anne sağlık ekiplerinin yardımıyla nur topu gibi bir bebek dünyaya getirdi. Ailede bebeğe benim ismimi vererek beni onurlandırdılar, kendilerine teşekkür ediyorum."

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