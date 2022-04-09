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Van'da şehit aileleri ile gaziler onuruna iftar verildi

09.04.2022 23:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da şehit aileleri ile gaziler onuruna iftar verildi

Van Emniyet Müdürlüğü, Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar programı düzenledi.

İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen iftar programında Vali Mehmet Emin Bilmez ile protokol üyeleri, şehit aileleri ve gazilerle bir süre sohbet etti.

Yemeğin ardından öğrencilerin ahşap yakma sanatı ile yaptığı şehit portreleri, ailelere teslim edildi. Şehit yakınları duygulu anlar yaşadı.

Programa, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, vali yardımcıları, İpekyolu Kaymakamı İhsan Emre Aydın, Edremit Kaymakamı Muhammet Fuat Türkman ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez de katıldı.

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