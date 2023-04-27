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Van'da şehit eşine Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi

27.04.2023 13:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da şehit Jandarma Uzman Çavuş Muammer Keskin'in eşine Devlet Övünç Madalyası ve Beratı törenle takdim edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Alipaşa Toplantı Salonundaki törene, Bahçesaray kara yolunda 5 Şubat 2020'de meydana gelen çığ felaketinde şehit olan Keskin'in eşi Zeynep ve kızı Kumsal Keskin, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı ile Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Aykut Tanrıverdi katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tevcih edilen Devlet Övünç Madalyası ve Beratı'nı Keskin'e takdim eden Balcı, "Şehit aileleri bizlere emanettir. Her zaman yanlarında ve yakınlarındayız. Bu vesile ile tüm şehitleri rahmet ve minnetle yad ediyor, Allah'tan rahmet diliyorum." dedi.

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