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Van'da sınırda asker ve özel harekat timleri, kent merkezinde polis göçmen kaçakçılığıyla mücadele ediyor

12.08.2021 13:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yasa dışı geçişlerin ve kaçakçılığın önlenmesi amacıyla jandarma ve komando birlikleri ile özel harekat polisleri İran sınır hattında, Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise kent merkezinde gece gündüz görev yapıyor - Göçmen kaçakçılarının faaliyetlerinin engellenmesi amacıyla operasyonlar düzenleyen polisler, kentte son bir ayda "şok evleri" diye tabir edilen 80 metruk yapıyı belediye ekipleriyle yıktı, 5 bin 16 düzensiz göçmeni yakaladı - Sınır hattında konuşlandırılan özel harekat polisleri de aldıkları önlemler sayesinde 1435 göçmenin geçişini engelledi

NECAT HAZAR - İran ile en uzun sınır hattına sahip olan Van'da, jandarma ve komando birlikleri, özel harekat polisleri ile İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hem sınır hattında hem de kent merkezinde yaptıkları çalışmalarla göçmen kaçakçılığıyla mücadele ediyor.

Yurda yasa dışı geçişler ile kaçakçılık faaliyetlerini önlemek ve teröristlerin sızmasını engellemek için sınır hattında gece gündüz devriye ve gözetleme faaliyetleri yürüten güvenlik güçleri, teknolojinin tüm imkanlarını da kullanarak 295 kilometrelik sınır hattını kontrol altında tutuyor.

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri de yağışlı ve sisli havaları kullanarak sınırı geçen ve kentin kenar mahallelerine kadar gelen düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalarıyla göç hareketliliğini önlemeye çalışıyor.

Tüm birimlerin koordineli şekilde yürüttüğü çalışmalarla en küçük istihbari bilgiyi değerlendiren, helikopterle denetimlerini artıran Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılarına yönelik başarılı operasyonlar düzenliyor.

- Ani baskınlarla saklandıkları yerler belirleniyor

Van'ın kenar mahallelerinde kaçakçıların düzensiz göçmenleri sakladığı evlere ani baskınlar yapan polisler, yakaladıkları organizatörleri gözaltına alıyor, göçmenleri de ilgili birimlere teslim ediyor.

Bu kapsamda önceki gün Karşıyaka, Hacıbekir ve Bostaniçi mahallelerinde tespit edilen evlere operasyon düzenleyen ekipler, 150 düzensiz göçmen ile 3 organizatörü yakaladı, belediye ekipleriyle 8 metruk yapıyı yıktı.

- 80 metruk yapının yıkımı gerçekleştirildi

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçmenlerin barındırıldığı "şok evleri" diye tabir edilen metruk yapıların ve barakaların da yıkılmasını sağlayarak kaçakçıların hareket alanını daraltıyor.

Van'da bir aylık süreçte 80 metruk yapının yıkımını belediye ekipleriyle gerçekleştiren polisler, bu evlerde 5 bin 16 düzensiz göçmeni yakaladı.

Ayrıca yıl içinde göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 240 organizatörden 114'ü tutuklandı.

- Özel harekat polisleri güç kattı

Sınır güvenliğinin artırılması amacıyla bölgeye gönderilen 35 timden oluşan 750 özel harekat polisi de yasa dışı geçişlerin önlenmesine yönelik çalışmalara büyük katkı sundu.

50 zırhlı araçla sınır hattında sürekli devriye gezen ve geçiş noktalarını göz hapsinde tutan özel harekat polisleri, göreve başladıkları günden bu yana 1435 düzensiz göçmenin sınırdan geçişini engelledi.

Sınır bölgesinde jandarma, Kara Kuvvetleri ve özel harekat unsurları tarafından gerçekleştirilen çalışmalar sonucu bu yıl içerisinde 69 bin 156 düzensiz göçmenin girişi önlendi.

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