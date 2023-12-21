Van’da sobadan kaynaklı karbonmonoksit zehirlenmeleri arttı

Van merkezinde son yıllarda doğal gazın yaygınlaşması soba kullanımını azaltsa da kırsal bölgelerde özellikle kömür sobaları ısınma amaçlı kullanılmaya devam ediyor. Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, kış mevsiminde son günlerde artış yaşanan karbonmonoksit zehirlenmelerinde ise hiperbarik oksijen tedavisi uyguluyor. Hastane yetkilileri, sobadan sızan karbonmonoksit gazından kaynaklı yaşanan zehirlenmelere ilişkin uyarılarda bulundu.

“ZEHİRLENMELERE KARŞI DİKKATLİ OLALIM”

İHA muhabirine konuşan Hastane Başhekimi Doç. Dr. Remzi Sarıkaya, Van ve çevre illerde özellikle kırsalda yaşayan bölgelerde soba kullanımının yaygın olduğunu hatırlattı. Kış aylarında sobadan çıkan karbonmonoksit gazına bağlı zehirlenmelerin arttığını ifade eden Başhekim Sarıkaya, “Bu konuda dikkatli olmakta fayda var. Çünkü soba zehirlenmesinin şiddetine bağlı olarak çok ciddi etkileri olabiliyor. Kalıcı olabilecek şekilde hasar da bırakabiliyor. Tüm vatandaşlarımızı bu konuda daha duyarlı olmaya ve daha dikkatli olmaya davet ediyoruz” dedi.

“NEREDEYSE HER GÜN BİRKAÇ VAKA ALIYORUZ”

Hava ve Uzay Hekimliği Uzmanı Dr. Buyçe Kaya ise soba kullanımına dikkat edilmesi ve bakımlarının da zamanında yapılması gerektiğinin altını çizerek, “Özellikle kış aylarının gelmesiyle birlikte bizim en acil vakalarımızdan olan karbonmonoksit zehirlenmeleri artmış durumdadır. Kış aylarında neredeyse her gün birkaç vaka alıyoruz. Gece sürekli çevre il ve ilçelerden aranıyoruz. Öncelikle evlerinde soba olanlar sobaların bakımlarını yaptırsınlar ve geceleri sobayı kesinlikle söndürmeye dikkat etsinler. Doğal gazlı evlerde bile kombi bakımlarının yapılması çok önemli. Kesinlikle sobanın ve kombinin olduğu odada havalandırma menfezi olmalıdır. Buna dikkat edilirse bu yoğunluğu kısmen de olsa azaltabiliriz” diye konuştu.

Karbonmonoksit zehirlenmesinde hayatı tehdit eden durumların ortaya çıktığını ifade eden Kaya, “Eğer böyle bir durumla karşılaşıyorsalar hastaların direkt açık havaya çıkarılması gerekiyor. Açık havayı sağlayacak pencereleri açmalılar ya da dışarı çıkabiliyorlarsa dışarı çıkarmalılar. Ardından 112 aramalılar” şeklinde konuştu.

