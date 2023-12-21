YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Van’da sobadan kaynaklı karbonmonoksit zehirlenmeleri arttı

Van’da sobadan kaynaklı karbonmonoksit zehirlenmeleri arttı

21.12.2023 10:51 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van’da havaların soğumaya başlamasıyla birlikte sobadan kaynaklı karbonmonoksit zehirlenmelerinde artış yaşandı.

Van merkezinde son yıllarda doğal gazın yaygınlaşması soba kullanımını azaltsa da kırsal bölgelerde özellikle kömür sobaları ısınma amaçlı kullanılmaya devam ediyor. Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, kış mevsiminde son günlerde artış yaşanan karbonmonoksit zehirlenmelerinde ise hiperbarik oksijen tedavisi uyguluyor. Hastane yetkilileri, sobadan sızan karbonmonoksit gazından kaynaklı yaşanan zehirlenmelere ilişkin uyarılarda bulundu.

“ZEHİRLENMELERE KARŞI DİKKATLİ OLALIM”

İHA muhabirine konuşan Hastane Başhekimi Doç. Dr. Remzi Sarıkaya, Van ve çevre illerde özellikle kırsalda yaşayan bölgelerde soba kullanımının yaygın olduğunu hatırlattı. Kış aylarında sobadan çıkan karbonmonoksit gazına bağlı zehirlenmelerin arttığını ifade eden Başhekim Sarıkaya, “Bu konuda dikkatli olmakta fayda var. Çünkü soba zehirlenmesinin şiddetine bağlı olarak çok ciddi etkileri olabiliyor. Kalıcı olabilecek şekilde hasar da bırakabiliyor. Tüm vatandaşlarımızı bu konuda daha duyarlı olmaya ve daha dikkatli olmaya davet ediyoruz” dedi.

“NEREDEYSE HER GÜN BİRKAÇ VAKA ALIYORUZ”

Hava ve Uzay Hekimliği Uzmanı Dr. Buyçe Kaya ise soba kullanımına dikkat edilmesi ve bakımlarının da zamanında yapılması gerektiğinin altını çizerek, “Özellikle kış aylarının gelmesiyle birlikte bizim en acil vakalarımızdan olan karbonmonoksit zehirlenmeleri artmış durumdadır. Kış aylarında neredeyse her gün birkaç vaka alıyoruz. Gece sürekli çevre il ve ilçelerden aranıyoruz. Öncelikle evlerinde soba olanlar sobaların bakımlarını yaptırsınlar ve geceleri sobayı kesinlikle söndürmeye dikkat etsinler. Doğal gazlı evlerde bile kombi bakımlarının yapılması çok önemli. Kesinlikle sobanın ve kombinin olduğu odada havalandırma menfezi olmalıdır. Buna dikkat edilirse bu yoğunluğu kısmen de olsa azaltabiliriz” diye konuştu.
Karbonmonoksit zehirlenmesinde hayatı tehdit eden durumların ortaya çıktığını ifade eden Kaya, “Eğer böyle bir durumla karşılaşıyorsalar hastaların direkt açık havaya çıkarılması gerekiyor. Açık havayı sağlayacak pencereleri açmalılar ya da dışarı çıkabiliyorlarsa dışarı çıkarmalılar. Ardından 112 aramalılar” şeklinde konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Maltepe'de bariyerlere çarpan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandıMaltepe'de bariyerlere çarpan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı
Zonguldak'ta batan geminin kayıp personeli 33 gündür aranıyorZonguldak'ta batan geminin kayıp personeli 33 gündür aranıyor
Vanlı aileler HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdüVanlı aileler HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü
Anahtar Kelimeler:
Van

Van Namaz Vakitleri 21 Aralık Perşembe

İmsak
05:45
Sabah
07:13
Öğle
12:09
İkindi
14:35
Akşam
16:55
Yatsı
18:18

Van Nöbetçi Eczaneler21 Aralık Perşembe

Nefes eczanesi
Ipekyolu
Selçuk eczanesi
Catak
Ölmez eczanesi
Tusba
Umut eczanesi
Muradiye
Peker eczanesi
Ipekyolu
Derman eczanesi
Ercis
Elbak eczanesi
Baskale
Tümünü Göster
Van ECZANELER
Van ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Cani anne açlıktan öldürdüğü oğlunun görüntüsüne dayanamadı

Cani anne açlıktan öldürdüğü oğlunun görüntüsüne dayanamadı

Yüksek ısı yalıtımı, su geçirmezlik, ultra konfor! Çok satanlarda zirvede

Yüksek ısı yalıtımı, su geçirmezlik, ultra konfor! Çok satanlarda zirvede

Yunanistan'dan sonra bir de Amerika'da!

Yunanistan'dan sonra bir de Amerika'da!

Eşi ve sevgilisini otel odasında bastı! İhaneti sosyal medyadan ifşa etti

Eşi ve sevgilisini otel odasında bastı! İhaneti sosyal medyadan ifşa etti

Ömür boyu garantili! Stanley kalitesiyle tanışmanın tam zamanı

Ömür boyu garantili! Stanley kalitesiyle tanışmanın tam zamanı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.