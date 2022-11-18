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Van’da sonbahar güzelliği

18.11.2022 13:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van’ın doğal güzellikleri sonbaharda ziyaretçilerine eşsiz bir renk cümbüşü sunuyor.

Sarı, yeşil ve kahverenginin tonlarıyla bezenen doğa, farklı güzellikleri beraberinde getiriyor.

Van’da, sonbahar mevsimi ile birlikte kısmen sararmaya başlayan yaprakların oluşturduğu güzel manzaralar, görülmeye değer kareler oluşturuyor. Kış mevsiminin habercisi hazan mevsimi sonbahar, görsel şölen sunuyor.

Sonbahar mevsimi ile birlikte kısmen sararmaya başlayan yaprakların oluşturduğu güzel manzaralar, görülmeye değer kareler oluşturuyor. Van’ın doğal güzellikleri sonbaharda ziyaretçilerine eşsiz bir renk cümbüşü sunuyor. Yeşil, sarı ve kahverenginin tonlarıyla bezenen tabiat, farklı güzellikleri beraberinde getiriyor. Van’ın değişik bölgelerinde doğal güzellikler kartpostallık manzaralar sunuyor.

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Van Namaz Vakitleri 20 Kasım Pazar

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Sabah
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Öğle
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İkindi
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Akşam
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Van Nöbetçi Eczaneler20 Kasım Pazar

Nehir Eczanesi
Ipekyolu
Sevgi Eczanesi
Ipekyolu
Uçar Eczanesi
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