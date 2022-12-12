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Van'da tarihi bina kültür evine dönüştürülecek

12.12.2022 15:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'ın Erciş ilçesinde, Osmanlı döneminde inşa edildiği belirlenen tarihi yapının restore edilip kültür evi olarak kullanılması için çalışma başlatıldı.

Haydarbey Mahallesi'nde taştan inşa edilen bina, depremler ve çevresel faktörlerden dolayı kullanılamaz hale geldi.

Yapının eski hüviyetine kazandırılması için Kaymakamlığın girişimiyle başlatılan çalışmalar kapsamında, İl Kültür ve Turizm Müdürü Erol Uslu, Van Müze Müdürü Fatih Arap ve müzede görevli uzmanlar binada inceleme yaptı. Belediye görevlileri de binanın çevresinde temizlik çalışması yürüttü.

Çalışmaları inceleyen Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, AA muhabirine, depremler ve çevresel etkiler nedeniyle yapının duvarlarının bir kısmının yıkıldığını ve atıl hale geldiğini söyledi.

Müze yetkilileriyle yaptıkları görüşmeler neticesinde binada uzmanlar tarafından gerekli incelemelerin yapıldığını belirten Mehmetbeyoğlu, "Binanın Osmanlı döneminde imar edildiğinin netleşmesiyle Müze Müdürlüğümüz tarafından gerekli incelemeler yapıldı. Belediye ekiplerimiz de çevre düzenlemesi ve temizlik işlerini tamamladı. Bu tarihi binanın restorasyon programına alınarak kültür evi olarak değerlendirilmesi için gerekli çalışmaları başlattık. Bununla ilgili gerekli müracaatlarımızı yaptık." diye konuştu.

Van Müze Müdürü Fatih Arap da bölgede tarihi bir yapının olduğu yönünde haber aldıklarını ve bunun üzerine uzman ekiplerce inceleme yaptıklarını aktardı.

Kitabesinin olmaması nedeniyle binanın hangi padişah tarafından ve hangi tarihte yapıldığı konusunda net bilginin olmadığını ifade eden Arap, şunları kaydetti:

"İlerleyen zamanlarda yapılabilecek kazı ve temizlik çalışmasında kitabesine de ulaşabileceğiz bu yapının tescilli olmadığını öğrendik. Tescil işlemleri için ilgili kurula yazışmalarımızı ileteceğiz ve tescil işlemlerine de başlayacağız. Bu yapının restorasyonunun yapılarak ilerde bir kültür evi olarak kullanılması düşünülüyor. Restorasyon için Erciş Kaymakamlığı ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüzün de destekleriyle bir çalışma yürütülecektir. Yapıya dokunulmadan, duvar yapısına karışmadan temizlik çalışmalarına başlanmıştır. Gelecek yıl Müze Müdürlüğümüz başkanlığında bir kazı ve temizlik çalışması yapılması talebinde de bulunduk."

Mahalle sakinlerinden 80 yaşındaki Ömer Baykuş da yapının Osmanlı döneminde medrese olduğunu daha sonra okula dönüştürüldüğünü ve bu okuldan mezun olduklarını belirtti.

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