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Van'da tarihi binadan 320 bin liralık televizyon, kombi ve kamera çalan zanlı tutuklandı

25.05.2022 17:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da tarihi binadan 320 bin liralık televizyon, kombi ve kamera çalan zanlı tutuklandı

Van'ın İpekyolu ilçesinde, tarihi binadan 320 bin lira değerinde televizyon, kombi ve kamera çaldıkları iddiasıyla yakalanan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi tekel binasında yaşanan hırsızlık olayının faillerinin yakalanması için çalışma başlattı.

Çevredeki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve güvenlik kameralarının 760 saatlik kayıtlarını inceleyen polisler, eşkalini tespit ettikleri 3 şüpheli ve çalıntı malzemeleri satın alan 3 kişiyi gözaltına aldı.

Adliyeye sevk edilen ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüphelilerden biri tutuklandı, 2'sinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Çalıntı malzemeleri satın alan 3 kişi hakkında da "suç eşyasının satın alınması ve kabul edilmesi" suçundan işlem yapıldı.

Ele geçirilen malzemeler yetkililere teslim edildi.

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