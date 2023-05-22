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Van'da tedavileri tamamlanan kartal ve şahin doğaya salındı

22.05.2023 13:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da tedavileri tamamlanan kaya kartalı ve arı şahini, doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

Vatandaşların yaralı halde bularak Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezine götürdüğü kartal ve şahinin tedavileri tamamlandı.

Merkezde 40 gün süren tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından kuşlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Yunus Bakıcı ve doğaseverler tarafından Keşiş Gölü yakınında doğal yaşam alanına salındı.

Bakıcı, 22 Mayıs Dünya Biyoçeşitlilik Günü'nde tedavileri tamamlanan kaya kartalı ve arı şahinini doğaseverlerle birlikte doğaya bıraktıklarını söyledi.

Vadi Doğa Spor Kulübü ile Keşiş Gölü'ne çıktıklarını belirten Bakıcı, "Burası ulusal öneme sahip bir sulak alanımız. Daha önce bize yaralı olarak gelen kaya kartalı ve arı şahininin tedavileri tamamlandı. Son 10 günde yaralı olarak merkezimize 12 arı şahini geldi. 6 şahinimizin tedavileri şu anda devam ediyor. Onlar da sağlıklarına kavuştuktan sonra doğaya bırakacağız." dedi.

Vadi Doğa Spor Kulübü Başkanı Ömer Demez de 86 doğaseverle etkinlik düzenlediklerini dile getirerek, "Bizim doğaya ihtiyacımız var, doğanın bize ihtiyacı yok. İnsan olmasa da doğa döngüsünü sürdürür ama doğa olmadan insanın yaşama şansı yok. Bu yüzden doğayı ve doğa canlılarını koruyalım." diye konuştu.

Doğasever Sedat İçyer ise tedavileri tamamlanan kuşları doğaya bırakmanın mutluluğunu yaşadıklarını anlatarak, "Çok güzel bir duyguydu. İlk defa kaya kartalı ve arı şahinini bu kadar yakından gördük. Doğamıza ve içindeki canlılara sahip çıkmalıyız." ifadelerini kullandı.

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Van tedavi kuş

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