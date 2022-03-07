YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Van'da terör operasyonlarında 6 şüpheli gözaltına alındı

Van'da terör operasyonlarında 6 şüpheli gözaltına alındı

07.03.2022 09:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da terör operasyonlarında 6 şüpheli gözaltına alındı

Van'da terör örgütleri FETÖ/PDY ve PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 6 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütlerinin deşifre edilmesi, engellenmesi ve aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda geçen hafta TEM Şubesi ekipleri ile özel harekat polislerince gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 3 PKK/KCK ve 3 FETÖ/PDY şüphelisi gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Vanlı kravat tutkununa Cumhurbaşkanlığından armağanVanlı kravat tutkununa Cumhurbaşkanlığından armağan
Devletten aldığı destekle sürü sahibi olduDevletten aldığı destekle sürü sahibi oldu
Halfeti'de 4. Koku Festivali gerçekleştirildiHalfeti'de 4. Koku Festivali gerçekleştirildi
Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Van

Van Namaz Vakitleri 7 Mart Pazartesi

İmsak
05:03
Sabah
06:23
Öğle
12:23
İkindi
15:37
Akşam
18:12
Yatsı
19:28

Van Nöbetçi Eczaneler 7 Mart Pazartesi

Koç Eczanesi
Ipekyolu
Kaplan Eczanesi
Ipekyolu
Çalımlı Eczanesi
Ipekyolu
Özge Eczanesi
Ipekyolu
Yeni Eczanesi
Ercis
Elbak Eczanesi
Baskale
Arslan Saglık Eczanesi
Ozalp
Tümünü Göster
Van ECZANELER
Van ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Türk sevgilisinden evlenme teklifi almıştı! Seksi pozu olay oldu

Türk sevgilisinden evlenme teklifi almıştı! Seksi pozu olay oldu

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Pozu pornografik bulunup kaldırılınca...

Pozu pornografik bulunup kaldırılınca...

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.