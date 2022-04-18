Van'da terör operasyonlarında 7 şüpheli gözaltına alındı

Van'da terör örgütleri FETÖ/PDY ile PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 7 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, terör örgütlerinin deşifre edilmesi, engellenmesi ve aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda geçen hafta TEM Şubesi ekipleri ile özel harekat polislerince gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 4 PKK/KCK ve 3 FETÖ/PDY şüphelisi gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

