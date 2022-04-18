YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Van'da terör operasyonlarında 7 şüpheli gözaltına alındı

Van'da terör operasyonlarında 7 şüpheli gözaltına alındı

18.04.2022 10:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da terör operasyonlarında 7 şüpheli gözaltına alındı

Van'da terör örgütleri FETÖ/PDY ile PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 7 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, terör örgütlerinin deşifre edilmesi, engellenmesi ve aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda geçen hafta TEM Şubesi ekipleri ile özel harekat polislerince gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 4 PKK/KCK ve 3 FETÖ/PDY şüphelisi gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Vanlı kravat tutkununa Cumhurbaşkanlığından armağanVanlı kravat tutkununa Cumhurbaşkanlığından armağan
Kalp krizi geçirdikten sonra tanıştığı bisikletle sağlığa pedal çeviriyorKalp krizi geçirdikten sonra tanıştığı bisikletle sağlığa pedal çeviriyor
İzmir'de trafik kazasında ölen 16 yaşındaki kızın cenazesi toprağa verildiİzmir'de trafik kazasında ölen 16 yaşındaki kızın cenazesi toprağa verildi
Anahtar Kelimeler:
polis Van

Van Namaz Vakitleri 18 Nisan Pazartesi

İmsak
03:52
Sabah
05:20
Öğle
12:11
İkindi
15:53
Akşam
18:52
Yatsı
20:14

Van Nöbetçi Eczaneler18 Nisan Pazartesi

Çınar Eczanesi
Ipekyolu
Gülseven Eczanesi
Ipekyolu
Gülce Eczanesi
Ipekyolu
Akdağ Eczanesi
Edremit
Bilici Eczanesi
Ercis
Ayaz Eczanesi
Baskale
Arslan Saglık Eczanesi
Ozalp
Tümünü Göster
Van ECZANELER
Van ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Ne olduğunu kimse çözemedi! Panik yarattı

Ne olduğunu kimse çözemedi! Panik yarattı

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

25 milyonluk şehirde kaos büyüyor! Evlerine el konulunca...

25 milyonluk şehirde kaos büyüyor! Evlerine el konulunca...

Küçük sorunları 10 dakikada sorun olmaktan çıkaracak uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada sorun olmaktan çıkaracak uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.